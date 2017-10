'De Guardia Civil kan hier elk moment binnenstormen'

Tieleman staat sinds vijf uur vanochtend voor de ingang van het Institut Miquel Tarradell, in de buurt van het centrum van Barcelona. "Toen stonden er al honderden mensen te wachten. Een deel daarvan, vooral jongeren, vormt een soort menselijke keten, die de ingang moet blokkeren als de Guardia Civil komt. De rest vormt een rij die ongeveer twee huizenblokken lang is. Kinderen en ouderen staan vooraan, zij mogen eerst stemmen."

Even later neemt de spanning toe als de Catalaanse regionale politie, Mossos d'Esquadra, een kijkje komt nemen bij de school. "Maar zij staan er eigenlijk alleen maar bij en kijken ernaar. Wat dus al was voorzien en waarom Madrid zelf duizenden politieagenten hiernaartoe heeft gestuurd."

Vanaf half 10, een half uur later dan gepland, kan er in de school gestemd worden. De sfeer is vrolijk. "Mensen zitten op stoeltjes en zijn opgewekt dat ze kunnen stemmen; het is eigenlijk best gezellig. Alleen de politiehelikopters die af en toe overvliegen, herinneren je eraan dat het geen normale verkiezingen zijn."

Wie gestemd heeft en het stembureau verlaat, wordt door de rij met applaus begroet, vertelt hij.

Maar Tieleman is ervan overtuigd dat de opgewekte stemming binnenkort zal omslaan. "Ik lees en hoor dat de oproerpolitie op verschillende plekken, ook hier in de buurt, al in actie is gekomen en alles doet om het stemmen onmogelijk te maken. Ze gebruiken geweld, zelfs ouderen worden weggesleept. Het kan niet anders dan dat wij straks ook aan de beurt zijn."

Stemmen goed op stoom in Institut Miquel Tarradell. Kiezers komen onder veel applaus naar buiten. pic.twitter.com/EihoFMuGQl — Alex Tieleman (@alextieleman) 1 oktober 2017