'De belastingdienst bracht ouders in een onmogelijke positie'

Dat schrijft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een vandaag verschenen rapport. Volgens de ombudsman hield de fiscus geen rekening met gezinnen die niets kwaads in de zin hadden.

"De Belastingdienst heeft de ouders door deze ongenuanceerde aanpak in een onmogelijke positie, grote financiële problemen en langdurige onzekerheid gebracht", schrijft hij ook.

Bij 41 procent werd de wettelijke beslistermijn overschreden, gemiddeld met 18 maanden

Pas nadat de kinderopvangtoeslag was stopgezet, vroeg de Belastingdienst om bewijzen van de 232 gezinnen. Bovendien vroeg de dienst de ontvangen toeslagen van eerdere jaren terug.

Problemen Veel ouders raakten hierdoor in de financiële problemen en moesten hun kind van de opvang halen. In totaal dienden 390 ouders bezwaarschriften in over de terugvordering van 2012, 2013 en 2014. Omdat de Belastingdienst niet had aangegeven welke bewijsstukken ontbraken of onvoldoende waren, was het moeilijk voor getroffenen om hun bezwaar goed te motiveren. Het verwerken van de ingediende bezwaarschriften door de Belastingdienst liep bovendien grote vertraging op. Bij 41 procent werd de wettelijke beslistermijn overschreden, gemiddeld met 18 maanden. In die periode ontvingen de ouders geen kinderopvangtoeslag meer. Begin juli dit jaar had de dienst het grootste deel van de achterstand ingelopen: 376 bezwaren waren op dat moment afgehandeld, waarvan 51 procent gegrond werd verklaard.

Schuldig Van Zutphen is kritisch over de werkwijze van de Belastingdienst: "De Belastingdienst moet oog hebben voor het burgerperspectief. Dat betekent een proportionele en behoedzame aanpak, die geen onschuldige slachtoffers maakt. In dit geval had de Belastingdienst alle 232 betrokkenen op voorhand al schuldig verklaard door de kinderopvangtoeslag stop te zetten." De Be­las­ting­dienst moet oog hebben voor het bur­ger­per­spec­tief Van Zutphen vindt ook dat de getroffen ouders smartengeld en excuses van de Belastingdienst moeten krijgen. “Dat moet bij toekomstige acties dus anders en in deze zaak verdienen de getroffen gezinnen compensatie.”

Werkwijze aangepast In een reactie zegt de Belastingdienst de overlast die mensen hebben ondervonden te betreuren en zich te herkennen in de conclusies van het rapport. De dienst zegt dat de werkwijze sinds vorig jaar juli is aangepast en problemen zoals de problemen niet meer kunnen voorkomen. Nu worden gegeven van toeslaggerechtigden opgevraagd vóór de toeslagen worden stopgezet. Pas daarna volgt een besluit, waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Ook werken meer mensen aan de afhandeling van bezwaren, waardoor de achterstand is ingelopen.

6,8 miljoen huishoudens Volgens de ombudsman is het niet de eerste keer dat de Belastingdienst een te rigoureuze aanpak hanteert. In 2015 moesten 3745 gezinnen drie tot zes maanden wachten op hun kindgebonden budget, omdat niet duidelijk was of zij hier recht op hadden. Uiteindelijk bleek 75 procent van de gezinnen ‘gewoon’ recht te hebben op de toeslag. In Nederland hebben 6,8 miljoen huishoudens te maken met de afdeling van de Belastingdienst die huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget uitkeert.

