‘Dat er zoveel mis is met implantaten, wist niemand’

Dat er af en toe incidenten waren met borstprotheses, pacemakers en andere medische implantaten, dat was in de Tweede Kamer wel bekend. “Maar dat er in Nederland, maar ook wereldwijd, zóveel mis is met de patiëntveiligheid, wist niemand”, zegt Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks.

De Tweede Kamer wil van minister Bruno Bruins voor medische zorg weten hoe het kan dat de inspectie nauwelijks informatie heeft over problemen met implantaten. De Kamer wil binnenkort een apart debat aan het onderwerp wijden. Daar moet de minister uitleggen waarom de veiligheidskeuringen van implantaten nu geheel in handen zijn van particuliere, commerciële bedrijven.

Ellemeet, die het debat aanvroeg, noemt het ‘onthutsend’ dat er wereldwijd nauwelijks toezicht is op implantaten, terwijl patiënten die jarenlang in hun lichaam meedragen. “Veel mensen denken: de regels zullen wel lijken op die voor geneesmiddelen. Maar de toelating van implantaten is zóveel minder streng. Om een implantaat op de markt te brengen is een proef op een paar schapen al voldoende. Incidenten worden nauwelijks bijgehouden. Het toezicht, niet alleen in Nederland, is marginaal. Dat kan zo niet blijven.”

De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag of Nederland de regels moet aanscherpen

De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag of Nederland de regels moet aanscherpen. Nederland volgt nu het Europese beleid voor implantaten. Dat wordt de komende jaren wel iets strenger, maar nog lang niet zo streng als voor medicijnen. “We staan voor een discussie of dat na alle onthullingen nog wel houdbaar is”, zegt Ellemeet. “Het heeft niet zoveel zin om als Nederland in je eentje de regels strenger te maken. De markt voor medische hulpmiddelen is een internationale markt. Nederland moet in Europa samen met andere landen gaan zorgen dat er beter toezicht komt, en dat gebrekkige implantaten snel van de markt worden gehaald”. Ze wil een einde aan de zelfregulering; de overheid moet veiligheidskeuringen zelf gaan doen.

Voor de korte termijn is de grootste zorg van de Tweede Kamer hoe artsen en patiënten meer informatie krijgen over de risico’s van implantaten, zegt het Kamerlid. “Er bestaat een apart meldpunt, maar dat is nauwelijks bekend. Artsen zouden patiënten daar standaard op moeten wijzen, voor ze een implantaat plaatsen. De inspectie moet veel meer informatie openbaar maken. Nu nog mogen fabrikanten klachten ‘bundelen’, waardoor het onduidelijk is op welke schaal er problemen zijn met een implantaat. Ook dat moeten we niet meer willen accepteren”.

