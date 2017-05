'Dader Manchester handelde niet alleen'

Volgens de minister was de 22-jarige Salman Abedi bekend bij de veiligheidsdienst. Rudd zei niet verbaasd te zijn dat Islamitische Staat de verantwoordelijkheid van de aanslag opeiste. Ze vertelde aan de BBC dat Abedi onlangs was teruggekeerd uit Libië. De Franse minister van binnenlandse zaken, Gerard Collomb, zei dat Abedi waarschijnlijk ook naar Syrië is gereisd. Britse onderzoekers zouden dat aan de Franse autoriteiten hebben verteld.

Het Verenigd Koninkrijk gaat 3800 militairen op straat inzetten om het land te beschermen tegen terroristische aanvallen, zei Rudd. De militairen worden gebruikt om te patrouilleren bij locaties zoals Buckingham Palace, het paleis van koningin Elizabeth in Londen. Premier Theresa May maakt dinsdagavond laat bekend dat het dreigingsniveau in het land is opgeschaald naar het hoogste niveau. De regering houdt sterk rekening met nieuwe aanslagen.

De politie arresteerde gisteren een 23-jarige man die betrokken zou zijn geweest bij de zelfmoordaanslag van Abedi, waarbij maandagavond 22 mensen om het leven kwamen.

Twintig zwaargewonden Van de 64 mensen die maandagavond gewond raakten door de aanslag in Manchester verkeren er ongeveer twintig in kritieke toestand, zei een leidinggevende van de gezondheidszorg in Manchester. De zwaargewonden hebben schade aan belangrijke organen en ledematen opgelopen, liet hij weten. "Sommige mensen zullen erg lang zorg en steun nodig hebben. Dit zijn zeer ingrijpende verwondingen."

