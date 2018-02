‘Cool Runnings’ herleeft met Jamaicaanse bob

Er wordt gedanst met de Jamaicaanse vlag. Er worden high fives uitgedeeld, en er wordt gelachen onder aan de olympische bobsleebaan. De Jamaicanen hebben weer een bobsleeteam. Ze zijn nog beneden gekomen ook. Dat is misschien wel de belangrijkste prestatie die de Jamaicaanse vrouwen in de tweemansbob hebben neergezet op de Winterspelen in Pyeongchang.

Kwalificeren voor de Spelen was één ding. Meedoen een tweede, toen de Duitse coach Sandra Kiriasis er plotseling mee stopte vorige week. De reden is onduidelijk, maar het zorgde ervoor dat hun oude slee niet meer gebruikt mocht worden. Piloot Jazmine Fenlator-Victorian en remster Carrie Russell zaten plotseling zonder materiaal.

Sympathie

De sympathie voor Jamaicanen op een slee door olympische ijskanalen blijft onverminderd hoog sinds de deelname van Jamaica in de viermansbob in Calgary in 1988, inspiratie voor de Disneyfilm ‘Cool Runnings’. Biermerk Red Stripe zag een gouden kans op een publiciteitstunt en regelde last-minute een slee voor de vrouwen. Konden ze toch van start.

Zes trainingsruns om te wennen aan de slee waren natuurlijk niet genoeg om in de wedstrijd kans te maken op het olympisch erepodium. De vrouwen werden gisteren 19de van de 20 deelnemers. Alleen debutant Nigeria was langzamer. Duitsland won goud, Amerika zilver en Canada brons.

Toch kwamen Fenlator-Victorian en Russell lachend de slee uit. Ze hebben het sprookje nieuw leven ingeblazen. Jamaica was er weer bij.

Iedere Winterspelen wordt het verhaal van Cool Runnings weer opgerakeld als de Jamaicanen zich aan de start van het ijskanaal melden. Na 1988 deed de viermansbob ook in 1992, 1994 en 1998 mee, om altijd in de achterhoede te eindigen. In 2002 was er in Salt Lake City nog een tweemansbob aanwezig. Daarna stierf het bobsleeën in Jamaica een stille dood.

Tot 2014, toen er weer een tweemansbob aan de start stond. Die deelname inspireerde niet genoeg voor een nieuwe olympische missie bij de mannen. Bij de vrouwen wel. Naast de tweemansbob voor vrouwen kwam er in Pyeongchang ook nog een skeletonner in actie voor Jamaica. Hij werd net geen laatste.

Ondanks het ongekende succes van Cool Runnings, is bobsleeën in Jamaica nooit echt populair geworden. Sprinters zijn er genoeg, ijs is er niet. Er is geen trainingsfaciliteit en geen bobsleecultuur. En amper geld. Daarom gingen de opbrengsten voor het speciaal voor Pyeongchang opgenomen nummer ‘Run the track, It’s bobsled time’, naar de Jamaicaanse bobsleebond.

Fenlator-Victorian hoopt dat ze iets kan betekenen voor de sport. De Jamaicaanse is opgegroeid in Amerika en deed in Sotsji in 2014 voor de Verenigde Staten mee in de tweemansbob, waar ze als 11de eindigde. Uit liefde voor haar vaderland stapte ze over om een team voor Jamaica op te zetten. Met topsprintster Carrie Russell, die op de WK in 2013 estafettegoud won met Jamaica op de 4x100 meter, zouden er podium-kansen zijn.