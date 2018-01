'Competitie maakt een wijk minder hecht'

De lijm die de samenleving bij elkaar houdt, zo zou je het begrip sociale cohesie wel kunnen beschrijven. Belangrijk voor geluk en vertrouwen in andere mensen uit de buurt. Geen wonder dat politici er zo happig op zijn - hoe kunnen ze die cohesie vergroten? Sociologe Joran Laméris (1988) zoekt uit of etnische diversiteit in een land, provincie of plaats er invloed op heeft. Gisteren verdedigde ze haar proefschrift aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, waarin ze met eerder verzamelde data de relatie tussen diversiteit en samenhang in de buurt onderzocht. De conclusie is geruststellend: die sociale cohesie blijft bij een steeds diverser straatbeeld heus intact.

Heeft meer diversiteit nooit invloed op dat groepsgevoel in een buurt? “Niet als die diversiteit van verschillende etnische groepen geleidelijk omhoog gaat, nee. Dan daalt het vertrouwen in buurtgenoten niet. Bij abrupte verhogingen van een divers straatbeeld wel, zag ik bijvoorbeeld tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Een asielzoekerscentrum is zo’n voorbeeld van een abrupte verhoging van etniciteit. Als de diversiteit langzaam toeneemt, daalt het vertrouwen in buurtgenoten niet Wat je dan ziet, is een grotere steun voor de PVV. Dat kan ik weer als graad gebruiken voor hoe hoog of laag de sociale cohesie is. De PVV staat immers voor een grotere afstand tussen meerderheid en minderheid in de samenleving, voor de-islamisering en anti-immigratie. Maar ik zeg er wel bij: ik heb in 2015 een momentopname gedaan. Bij de komst van asielzoekers steeg de steun voor Wilders, maar het kan zijn dat het in die plaatsen nu alweer anders is.”

Hoever reikt de invloed van diversiteit, als je praat over afstanden? “In het grote plaatje - dat van een provincie of een heel land - heeft diversiteit volgens eerder onderzoek nagenoeg geen invloed. Als diversiteit al invloed wil hebben op het gevoel van verbondenheid met anderen, dan moet die diversiteit dicht bij huis te zien zijn. Denk aan een straal van 250 meter om je huis.”