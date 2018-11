‘CIA denkt dat kroonprins Salman achter moord op Khashoggi zit’

Khashoggi werd begin oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. De journalist werkte onder meer voor de Washington Post en was een criticus van Bin Salman. Hij woonde in de Verenigde Staten. Khashoggi wilde op het consulaat papieren regelen voor een voorgenomen huwelijk, maar zou daar zijn opgewacht door een moordcommando. Op het consulaat werd hij volgens Turkije gemarteld, gewurgd en in stukken gehakt. Zijn lichaam is nog altijd niet gevonden.

Saudi-Arabië heeft erkend dat Saudiërs verantwoordelijk zijn voor de moord. Tegen vijf mensen is inmiddels de doodstraf geëist. Maar volgens de openbaar aanklager in Riyadh was de kroonprins niet op de hoogte van het moordplan. De CIA denkt daar volgens de Washington Post, die zich baseert op bronnen bij de dienst, dus anders over.

Khalid bin Salman, de Saudische ambassadeur in de Verenigde Staten, zou Khashoggi hebben gebeld om hem te zeggen dat hij naar het consulaat in Istanbul moest om documenten op te halen die hij nodig had voor het huwelijk. Hij bezwoer Khashoggi dat dit veilig was. Hij pleegde het telefoontje in opdracht van zijn broer, schrijft de Washington Post. Of de ambassadeur zelf op de hoogte was van de moordplannen is niet bekend. Een woordvoerder van de Saudische ambassade ontkent in de krant de inhoud van het gesprek. In een reactie op Twitter schrijft Khalid bin Salman dat hij in 2017 voor het laatst contact had met Khashoggi. “Ik heb hem nooit telefonisch gesproken en hem zeker niet aangeraden voor wat dan ook naar Turkije te gaan. Ik vraag de Amerikaanse regering om alle informatie over deze bewering vrij te geven.”

Ook zou meespelen dat volgens de CIA Mohammed bin Salman de feitelijke machthebber is in Saudi-Arabië. “Het algemene standpunt is dat het onmogelijk is dat dit is gebeurd zonder dat hij op de hoogte of betrokken was”, aldus een bron van de krant.

De eis van doodstraf tegen vijf Saudiërs kan volgens analisten zijn ingegeven door de wens getuigen uit de weg te ruimen die kunnen verklaren over betrokkenheid van de kroonprins. Datzelfde geldt voor een reisverbod dat verschillende andere functionarissen opgelegd hebben gekregen: deze mensen kunnen dan geen bescherming zoeken in het buitenland en gevoelige informatie openbaar maken over de moord. Een van degenen die Saudi-Arabië niet uit mogen is Saud al-Qahtani, de voormalig rechterhand van de kroonprins, van wie Turkije denkt dat hij het moordplan in gang zette.

