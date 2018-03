'Chauffeur van Holleeder’ opgepakt na getuigenis van zus

De aanhouding vond plaats naar aanleiding van een getuigenis van Astrid Holleeder tijdens het strafproces tegen haar broer Willem. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam na berichtgeving in De Telegraaf.

Lees verder na de advertentie

Astrid Holleeder noemde vrijdagochtend in het proces tegen haar broer enkele namen van de personen die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op haar zwager Cor van Hout. Volgens haar bestuurde Sjaak B. de motor waarop de schutter zat. Bij de uitvoering was verder Jesse R. betrokken, zei ze.

B. en R. zijn vorig jaar in hoger beroep veroordeeld in het liquidatieproces Passage voor hun rol bij andere liquidaties. Jesse R. kreeg levenslang, Sjaak B. 5,5 jaar cel. Volgens Astrid Holleeder heeft zij de naam van Sjaak B. direct van haar broer gehoord. De naam van Jesse R. kwam via een andere persoon.

Maandag vroeg het OM haar tijdens het proces of zij wist wie de motor bestuurde. Toen antwoordde zij ontkennend. Vrijdag zei ze dat ze dat uit veiligheidsoverwegingen deed. "Het betreft iemand die buiten loopt. Hoe meer namen ik noem, hoe groter het gevaar. Ik moest zeker weten dat het voor mijn veiligheid geen kwaad kon."

B. is al jaren een bekende van de politie. In 1995 kreeg hij acht jaar cel voor een schietpartij in een café in Badhoevedorp, waar B. opgroeide. Er vielen toen een dode en een zwaargewonde. Zijn naam is al eerder genoemd als direct betrokkene bij de moord op Van Hout.

In eerste instantie ontkende getuige Astrid Holleeder nog te weten wie haar zwager Cor van Hout in de Amstelveense Dorpsstraat overhoop heeft geschoten. Afgelopen vrijdag kwam ze daarop terug.

Lees ook ons uitgebreide interview met Astrid Holleeder terug: "Ik heb pas rust als hij er niet meer is".