'Broekzakgesprek' wethouder was geen seksuele intimidatie

De recent opgestapte Almeerse wethouder Tjeerd Herrema wil eerherstel nu de gemeentelijke ombudsman geen aanwijzingen heeft voor seksuele intimidatie. Herrema ziet een bevestiging van wat hij zei in zijn afscheidsrede: dat hij al veroordeeld is door media-berichtgeving.

Herrema stapte anderhalve week geleden op, nadat de voltallige coalitie het vertrouwen in hem had opgezegd. Aanleiding was berichtgeving van huis-aan-huisblad Almere Deze Week (ADW). Dat schreef dat de werkrelatie met de wethouder verstoord was, na een serie berichten die als seksuele toespelingen opgevat kunnen worden.

De ombudsman vindt de klacht ongegrond, vanwege de korte duur en twee ernstige politieke gesprekken die Herrema zeer kort ervoor had

De ombudsman van Metropoolregio Amsterdam ziet geen bewijs dat er bewust seksueel getinte berichten zijn gestuurd, al handelde Herrema op punten onzorgvuldig.

Op de avond van 30 mei ontving journalist Marcel Beijer van ADW twee berichten van Herrema op zijn mobiel. In het eerste schreef de wethouder 'cymbub', gevolgd door drie emoji's: een katje, een duim en een lachend gezicht. Enkele dagen later werd Beijer door de wethouder gebeld en hoorde hij 'gehijg en gekreun'. Toen hij het collega's vertelde, zeiden zij dat de emoji's en het woord 'cymbub' op seksuele handelingen kunnen duiden. Toen Beijer de wethouder vroeg of hij weet had van het 'broekzakgesprek', schreef Herrema dat hij hoopte dat Beijer geen 'rode oortjes' gekregen had. De journalist voelde zich geïntimideerd en stapte naar de burgemeester. In een gesprek toonde Herrema zich volgens Beijer weinig berouwvol. ADW besloot te publiceren over een vertrouwensbreuk.

De ombudsman vindt de klacht over het broekzakgesprek ongegrond, vanwege de korte duur en twee ernstige politieke gesprekken die Herrema zeer kort ervoor had. Over de overige klachten oordeelt de ombudsman niet. De wethouder zegt dat hij met 'rode oortjes' bedoelde dat hij hoopte dat de journalist niets had gehoord, wat niet voor hem bestemd was. De ombudsman kan dat niet uitsluiten, gezien de serieuze gesprekken eerder die avond.

Herrema voelt zich vrijgepleit. Hij wil compensatie, maar niet per se financieel. Wel vindt hij dat ADW of Beijer moet bijdragen aan hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld, omdat het gebruik van de woorden seksuele intimidatie "stuitend is en een belediging voor de mensen die dit hebben meegemaakt."Ook stapt hij naar de Raad voor de Journalistiek.

Marcel Beijer is teleurgesteld en denkt dat de ombudsman anders zou oordelen als hij de serie incidenten in samenhang bekeek. Burgemeester Franc Weerwind van Almere liet gisteravond weten dat er geen nader integriteitsonderzoek komt.