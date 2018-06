'Broekzakgesprek' kost Almeerse wethouder Herrema zijn positie

In de vergadering van de gemeenteraad zei Herrema geëmotioneerd dat hij door mediadruk is veroordeeld voor er enig feit is vastgesteld. Hij bekritiseerde ook de politieke cultuur in Almere, waar al een motie van wantrouwen tegen de wethouder in de maak was terwijl de burgemeester nog bezig was de feiten te onderzoeken.

Die feiten dateren van een week geleden, toen Herrema telefonisch contact zou hebben gehad met een journalist van Almere Deze Week, een lokale krant. Volgens Herrema ging het om een 'broekzakgesprek', de telefoon zou onbedoeld zijn gaan bellen, ongelukkigerwijs terwijl zijn eigenaar op het toilet zat. Volgens Herrema zou hij pas de volgende dag hebben vernomen dat er met zijn telefoon iets was gebeurd.

Volgens de lokale krant is er meer aan de hand en heeft Herrema de journalist meerdere, 'zeer persoonlijke berichten' gestuurd. De krant heeft daarover afgelopen maandag een klacht ingediend bij burgemeester Franc Weerwind. Die is daarop een onderzoek begonnen, dat nog loopt.

Herrema beëindigde vanavond zijn 'kortste periode in een bestuurscollege ooit'. De PvdA'er was ook wethouder in het vorige college in Almere en voordien in Amsterdam. In de hoofdstad was hij onder meer verantwoordelijk voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn, de nieuwe tak van het metronet. Forse overschrijding van begroting en bouwplanning in dat project dwongen Herrema in 2009 tot aftreden.