'Brexit vraagt om meer bankentoezicht'

"Europa is uit de mode", zegt Dirk Schoenmaker, hoogleraar banking en finance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Maar als we het toezicht op banken niet beter regelen, dan zijn we straks allemaal duurder uit."

Schoenmaker maakt zich weinig illusies over grote stappen die de Europese Unie op dit moment kan nemen. "Daar is nu het klimaat niet naar. Maar dat belet ons hopelijk niet de gevolgen van de Brexit zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Anders voorzie ik behoorlijke kostenverhogingen op de financiële markten, voor zowel consumenten als bedrijven."

Oorzaak is de aanstaande verhuizing van een aantal grote Amerikaanse en Zwitserse banken van Londen naar landen van de Europese Unie. Zo breidt JP Morgan uit in Dublin ten koste van Londen. Goldman Sachs maakt plannen om een deel van de 6500 personeelsleden in Londen te verplaatsen naar het Europese vasteland. HSBC zou zo'n 1000 man naar Parijs willen verhuizen. JP Morgan en Deutsche Bank moeten hun plannen nog bekendmaken.

De banken móeten een deel van hun activiteiten ook wel verhuizen, want als in 2019 het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten, vallen banken in Londen buiten de Europese toezichtregels. Dan wordt handel met andere Europese geldinstellingen en bedrijven heel lastig, zo niet onmogelijk.

Schoenmaker bracht samen met collega's van de Brusselse denktank Bruegel deze grootschalige financiële handel tussen banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenfondsen in kaart en becijferde dat het gaat om transacties met een waarde van zo'n 1800 miljard euro per jaar. Daar wil je wel voor verhuizen.

Gevaar Uiteraard worden grote vestigingen van banken als UBS, Barclays en Credit Suisse met open armen ontvangen door elke Europese stad op het vaste land. Het gevaar ligt echter op de loer, waarschuwt Schoenmaker, dat landen zich tegen elkaar laten uitspelen. "Bij het toezicht ligt ook een probleem. Deze banken vallen nu met hun Europese activiteiten onder de Britse Financial Conduct Authority FCA, zeg maar de Britse variant op onze Autoriteit Financiële Markten (AFM), en dat heeft prima gefunctioneerd. Maar het wordt een probleem als het toezicht straks versnippert over diverse Europese landen met nationale toezichthouders." Immers, als Goldman Sachs zich in Frankfurt vestigt, zou die bank onder de Duitse toezichthouder Bafin vallen. JP Morgan kiest voor Dublin, dus valt die bank onder het toezicht van de Ierse centrale bank. "We hebben weliswaar voor de hele Europese Unie dezelfde regels, maar in de praktijk blijkt toch dat verschillende toezichthouders het toezicht verschillend uitvoeren en dat leidt tot hogere kosten."

Duurder Die kosten komen direct terecht bij consumenten en bedrijven, waarschuwt Schoenmaker. "Hypotheken en bedrijfsfinancieringen worden dan duurder. Terwijl na de financiële crisis het idee postvatte dat de openbare kapitaalmarkt in Europa beter georganiseerd wordt, om minder afhankelijk te zijn van die banken." Schoenmaker pleit er daarom voor het toezicht op deze banken onder te brengen bij de ESMA, de Europese toezichthouder op de effectenhandel die al sinds 2011 bestaat, maar zelf geen banken onder toezicht heeft. Deze organisatie heeft tot nu toe vooral een coördinerende rol gehad tussen de nationale toezichthouders. "Door centralisatie zal de Brexit ons in ieder geval niet opzadelen met hogere bankkosten", denkt Schoenmaker.

