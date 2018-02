'Boze kat' Nao Kodaira leerde in Nederland bravoure tonen

Vraag Nao Kodaira om een paar woorden Nederlands te praten, en grote kans dat ze in het Fries begint. Ze is een kampioene waar een flinke scheut Nederlands schaatsfanatisme in zit. Het beste voorbeeld was een tweet uit november, waarin ze Thialf in Heerenveen liet zien. Op de voorgrond stond het ‘ik hou van Friesland’-bord, waarvan het hartje een pompeblêd was. Ze schreef erbij: ik ben thuis.

Na de Olympische Spelen van Sotsji, vier jaar geleden, maakte ze namelijk bewust de keuze om naar Nederland te gaan. Daar kon ze beter worden, om het in Zuid-Korea beter te doen dan haar vijfde plek in Rusland en (nog eerder) haar twaalfde plek in Vancouver 2010.

Twee jaar trainde ze bij Marianne Timmer en Gianni Romme, tussen 2014 en 2016. Een bewuste keuze: dat waren in 1998 ook de twee gouden medaillewinnaars van de Spelen in het Japanse Nagano. Ze leerde er een paar woorden Nederlands, woonde op een boerderij in Wolvega.

Bravoure Zondag na haar gouden race vertelde ze wat ze aan die tijd had gehad: “Die twee jaar waren niet alleen om technisch beter te gaan schaatsen, maar ook om de schaatscultuur te leren kennen.” Kodaira leerde onder meer bravoure tonen. Ze werd de boze kat genoemd, als verwijzing naar haar flexibele stijl en haar bolle rug. Tekst loopt door onder afbeelding Kodaira reed in haar race tegen de Tsjechische Karolina Erbanova, die de bronzen medaille binnensleepte. © AP Niet alles aan Nederland was goed. De goedlachse Japanse, die al eind twintig was toen ze de overstap maakte, kampte met een zuivelallergie, niet heel handig in het land van boter, kaas en melk. Het remde haar wat af in haar ontwikkeling. Pas toen ze weer in Japan ging wonen en weer vaker de Aziatische keuken tot zich nam, veranderde ze naar de snelheidsspecialiste die ze nu is. De laatbloeier ging vorig jaar de heersende sprintkoningin, Sang-hwa Lee uit Zuid-Korea, voor het eerst echt voorbij. Won voor het eerst het WK sprint (eerste) en op de WK afstanden (eerste op 500 en tweede op 1000 meter) was ze ruim de beste. Sang-Wha Lee leek driehonderd meter lang op weg te gaan naar haar derde olympische 500 meter-winst op rij, maar kwam tekort in de laatste meters. Haar vorm trok ze door naar deze winter. De gouden medaille had ook in oktober al om haar nek gehangen kunnen worden, zo groot was de overmacht van Kodaira dit seizoen. Ze won elke 500 meter waar ze aan meedeed. Ze benaderde het wereldrecord van Lee (36,36), maar kwam er niet aan: haar snelste tijd was 36,50.