'Bouw sociale huurwoningen steeds moeilijker'

Volgens de corporaties komt het doel om 34.000 sociale huurwoningen per jaar te bouwen in gevaar door de stijgende bouwkosten en de steeds hogere belastingen voor corporaties. In 2018 werden zo’n 17.000 nieuwe huizen gebouwd. Aedes-voorzitter Marnix Norder dringt aan op maatregelen van de overheid.

“Veel mensen zijn naarstig op zoek naar een betaalbare huurwoning; jaren wachten op een huis is geen uitzondering meer. Dus gemeenten, pak de woningnood aan en zorg voor bouwlocaties. En kabinet, neem de regie en neem de belemmeringen bij nieuwbouw weg, dan kunnen wij aan de slag.”

Ook de Woonbond ziet de problemen van de corporaties. “De woningnood is terug van weggeweest, er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en er komt een ­ongekende renovatiegolf aan in het kader van de verduurzaming”, aldus Woonbond-directeur Paulus Jansen.

Ook illegale onderhuur draagt bij aan het tekort aan sociale huurwoningen. In 10 tot 20 procent van de 186.000 sociale huurwoniningen in Amsterdam woont niet de huurder maar iemand anders, zo blijkt uit een inventarisatie van het FD en ­data-onderzoeker Deci­sive Facts.

Grote corporaties zoals Ymere, Rochdale en Stadgenoot zijn sinds kort actief de illegale verhuur aan het opsporen. De onderverhuur draagt bij aan het dichtslibben van de huurmarkt. Nog slechts 3 procent van de corporatiewoningen komt jaarlijks vrij door verhuizing. Ook de gemeente zegt meer te gaan investeren in de aanpak van woonfraude.

