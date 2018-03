'Bewijzen ontbreken dat Rusland achter de vergiftiging zit'

Olga Chanova (43) - eigenaar van Russische Specialiteitenwinkel Vjatka in Groningen. Zij verhuisde achttien jaar geleden voor haar inmiddels ex-man uit de stad Kirov naar Nederland

“Nederland is niet slim bezig. Europa is te veel bezig met wat er aan de andere kant van de oceaan gebeurt. Europa volgt altijd de Verenigde Staten. Maar Amerika is niet meer zo sterk en Rusland wordt steeds sterker. Nederland en Europa moeten daarom meer met Rusland samenwerken.

“Die beschuldigingen tegen Rusland zijn niet terecht. Rusland zou een spion nooit zo vergiftigen. Poetin denkt goed na voor hij dingen doet. Waarom zou Rusland een spion uitschakelen, vlak voor de verkiezingen? Volgens mij zit iemand er achter met een ander belang, bijvoorbeeld om Rusland zwart te maken.

“Als ik hier in mijn winkel Nederlanders spreek over Rusland of over Poetin, dan zijn die altijd positief. Véél positiever dan vroeger. Toen ik achttien jaar geleden naar Nederland kwam, was iedereen bang voor Rusland. Nu spreek ik hier alleen maar mensen die geïnteresseerd zijn in mijn land en die er naartoe willen reizen. De mensen die de winkel bezoeken, volgen het land beter dan de gemiddelde Nederlander. Op tv en in de kranten staat vooral veel negativiteit over Rusland. Maar de mensen die hier komen zien dat Poetin sterk is en goed voor het land.

“Ik verkoop ook t-shirts en mokken van Poetin. In het Westen wordt hij een dictator genoemd. Maar er gingen zó veel mensen op hem stemmen bij de verkiezingen laatst. Een dictator zouden ze niet zo massaal steunen. Ik zag in het Russische televisienieuws grote rijen voor de stembureaus staan. Bij de raadsverkiezingen hier stonden niet zoveel mensen te wachten.

“Natuurlijk had ik als ik in Rusland woonde ook op hem gestemd. Ik ben trots op mijn land, op mijn president en op mijn bevolking. Er is nog veel te verbeteren, maar daarom ben ik ook zo blij met onze president. Hij kan het land nog beter maken.”