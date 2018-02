'Bewijs voor connectie tussen Noord-Korea en Syrië'

Volgens het rapport, dat is ingezien door The New York Times en waarvan de echtheid is bevestigd door de VN, heeft Noord-Korea ballistische raketten, maar ook corrosiebestendige kleppen, thermometers en zuurbestendige tegels geleverd aan de Syrische regering. De tegels kunnen gebruikt worden voor de bouw van een fabriek om chemische wapens te produceren. Ook zijn Noord-Koreaanse raketexperts in 2016 en 2017 in Syrië geweest om Assad te helpen bij het ontwikkelen van chemische wapens.

Syrië kan door de samenwerking het wapenarsenaal op peil houden, terwijl Noord-Korea in ruil geld krijgt dat het kan gebruiken voor het nucleaire programma

Sinds de start van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn er vermoedens dat Noord-Korea onderdelen voor chemische wapens levert aan Syrië. Nu lijken er ook bewijzen te zijn, op het moment dat de Syrische regering ervan beschuldigd wordt chloorgas te gebruiken tegen burgers, onder andere in Oost-Ghouta in Damascus.

In het VN-rapport wordt ook het gevaar beschreven van de innige en ongeoorloofde relatie tussen beide landen. Syrië kan door de samenwerking het wapenarsenaal op peil houden, terwijl Noord-Korea in ruil geld krijgt dat het kan gebruiken voor het nucleaire programma. Noord-Korea verdient met de illegale handel meer dan 200 miljoen dollar per jaar.

Het laat bovendien zien dat internationale pogingen om beide landen te isoleren mislukken. Tegen zowel Noord-Korea als Syrië gelden zware internationale sancties. Ook worden beide regeringen nadrukkelijk gevolgd door internationale veiligheidsdiensten.

Vijf scheepsladingen Desondanks hebben volgens het rapport ten minste veertig leveringen van Noord-Korea aan Syrië plaatsgevonden tussen 2012 en 2017. Vijf scheepsladingen zijn naar Syrië vervoerd via een Chinese transportbedrijf tussen eind 2016 en begin 2017, meldt The Wall Street Journal. In 2015 werd Noord-Korea bedankt met een park en monument in de Syrische hoofdstad Damascus ter ere van de oprichter van Noord-Korea: Kim Il-sung De band tussen Noord-Korea en Syrië is hecht sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Noord-Koreaanse piloten kwamen destijds samen met de Syrische luchtmacht in actie tegen Israël. Later, in de jaren negentig, hielpen Noord-Koreaanse technici bij de ontwikkeling van Syrische chemische wapens en raketten en de bouw een kerncentrale, die in 2007 door Israël is vernietigd. In 2015 werd Noord-Korea voor de hulp bedankt met een park en monument in de Syrische hoofdstad Damascus ter ere van de oprichter van Noord-Korea: Kim Il-sung, de grootvader van de huidige leider. De Syrische burgeroorlog was op dat moment al bezig. Het samenwerken tussen Noord-Korea en Syrië ging ondertussen - ondanks de sancties - gewoon door. In januari 2017 kwam die uiteindelijk aan het licht toen twee schepen werden onderschept die op weg waren naar Damascus. Aan boord waren een lading tegels bedoeld voor de bouw van een fabriek voor chemische wapens.

Beschuldigingen Volgens diplomaten en ooggetuigen hebben de afgelopen tijd verschillende chloorgasaanvallen plaatsgevonden in gebieden die door Syrische rebellen werden of worden ingenomen, zoals Ghouta, Idlib en Afrin. De VN heeft de Syrische president Assad ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een aanval in het dorp Khan Sheikhoun vorig jaar april. Hierbij kwamen ten minste 83 mensen om en vielen ongeveer 300 gewonden.