'Beter Leven-slachthuizen' moeten verplicht camera's en microfoons plaatsen voor controle

Slachthuizen die vlees produceren voor het 'Beter Leven-keurmerk' van de Dierenbescherming zijn met ingang van 1 januari 2020 verplicht slimme toezicht-camera's te installeren met microfoon.

Op dit moment werken slechts enkele slachthuizen op vrijwillige basis mee, de opnames blijven eigendom van het bedrijf. Volgens de Dierenbescherming gaat die overgang naar elektronische controle niet snel genoeg. Daarom komt de organisatie met een verplichting die via het keurmerk wordt afgedwongen.

Het cameratoezicht geldt niet alleen voor varkensslachterijen, maar ook pluimvee-, rund- en kalfsvlees valt onder de verplichting. Om de privacy van personeel te beschermen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ingestemd met de afspraak dat de beelden slechts vier weken mogen worden bewaard. In die periode kunnen inspecteurs van het keurmerk de handelwijze controleren. Daarna wordt het materiaal vernietigd.

Wantoestanden

Met de verplichting haalt de Dierenbescherming minister Schouten van landbouw in. Haar voorganger staatssecretaris Van Dam kondigde vorig jaar naar aanleiding van de wantoestanden in Belgische slachthuizen aan het cameratoezicht in Europees verband te regelen. Maar daarna is van dit initiatief niets meer vernomen. "Vandaar dat we nu ingrijpen", aldus Bert van den Berg, specialist veehouderij bij de Dierenbescherming. "Als de overheid het laat afweten, doen we het zelf."

Die macht heeft de Dierenbescherming inmiddels ook, want het Beter Leven-keurmerk groeit gestaag. Op dit moment heeft de helft van het varkensvlees voor de binnenlandse markt dit keurmerk, 18 procent van het pluimveevlees en bijna 80 procent van het kalfsvlees. Rund blijft met 8 procent iets achter.

Marktaandeel van vlees en eieren met het Beter Leven keurmerk. © Trouw, Sander Soewargana

Het gaat hier in totaal om 31 miljoen dieren per jaar, afkomstig van 1600 boeren. In de supermarkten wordt jaarlijks voor 1,5 miljard euro aan vlees en eieren met dit keurmerk verkocht. "Wij willen met dit initiatief de trend zetten, in de hoop en met de verwachting dat de slachterijen zónder keurmerk zullen volgen", zegt Van den Berg. "Of de overheid nu meewerkt of niet."

Varkens belandden levend in een bak heet water en er werd gesneden in een kalf dat nog bewoog

De techniek van de slimme camera's is de laatste jaren sterk verbeterd, en de prijs is omlaag gegaan. Net als bij de beveiligingscamera's van de politie, registreert de apparatuur beelden en geluiden met een afwijking. Is er ergens een 'opstootje', of wordt er abnormaal geluid gedetecteerd, dan focust de apparatuur op dat incident en registreert dit ook zodat een inspecteur via een mail wordt gewaarschuwd.