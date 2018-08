'Bestuur Concertgebouworkest moet heel zeker van zijn zaak zijn over misbruik door dirigent Gatti'

"Als het waar is dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het genoemde ongewenst gedrag, dan heeft hij niet veel kans van slagen", zegt arbeidsrechtadvocate Petra Charbon. Zij deed het afgelopen jaar vijf #MeToo-zaken, waarin ze zowel werkgevers als 'de meneer' in kwestie bijstond. "Gatti is een hoge boom; als iemand in zijn machtspositie zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie, dan neemt de rechter dat hoog op."

Charbon kent de feiten rond Gatti's ontslag niet, benadrukt ze. "Maar als er meldingen zijn van ongewenst gedrag, en de beschuldigde betwist die, dan wordt er over het algemeen onderzoek gedaan. Daarbij is het de vraag of de juistheid van de beschuldigingen kan worden bewezen."

De rechter zal altijd vragen: had dit ook anders gekund? Is deze hoge boom terecht neergehaald?

Ontslag op staande voet Of het bestuur van het Koninklijk Concertgebouworkest een dergelijk onderzoek heeft verricht, is niet bekend. Binnen het orkest ontstond ophef na een publicatie in The Washington Post op 26 juli, waarin Gatti door twee vrouwelijke musici werd beschuldigd van wangedrag aan het eind van de vorige eeuw. Daarna hebben verschillende orkestleden zich bij de directie gemeld. Zijn ontslag volgde binnen een week. "Die snelheid kan ik ook niet verklaren. Het kan zijn dat er getuigen bij zijn geweest, waardoor de directie dacht: dit is niet mis te verstaan. Ik mag hopen - en ik ga er maar vanuit - dat ze weten wat ze doen." Want een ontslag op staande voet is een 'ultimum remedium'. "Iemand is van de ene dag op de andere brodeloos, hij krijgt geen uitkering, hij heeft een ongelooflijk klote-cv, hij is ernstig beschadigd. Het moet voor de rechter zonneklaar zijn dat het orkest geen dag meer met hem door had kunnen gaan." De rechter zal altijd vragen: had dit ook anders gekund? Is deze hoge boom terecht neergehaald? Gatti's advocaat kan proberen om het ontslag op staande voet aan te vechten, zegt Charbon. Terugkeren als chef-dirigent lijkt voor hem geen reële optie, maar een 'billijke vergoeding' zou er nog wel in kunnen zitten. Wat billijk is voor een topdirigent, wiens carrière mogelijk verwoest is? Dat zou wel eens een flink bedrag kunnen zijn, aldus Charbon. "Het orkestbestuur moet dus ontzettend zeker van zijn zaak zijn geweest."

Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft chef-dirigent Daniele Gatti ontslagen. Het Amsterdamse orkest heeft 'de samenwerking per direct beëindigd'. Diverse vrouwelijke musici hebben Gatti beschuldigd van seksueel wangedrag.