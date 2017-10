'Bedrijven hebben te weinig aandacht voor klimaatrisico's'

De zeespiegel stijgt, extreem weer teistert de wereld steeds vaker en op sommige plaatsen heerst maandenlange droogte. Bij veel van ’s werelds grootste ondernemingen staat klimaatverandering hoog op de agenda, maar slechts een gering aantal heeft aandacht voor de financiële risico’s die ze zelf lopen door extreem weer en de verandering van het klimaat.

Dat concludeert KPMG nadat het de jaarverslagen van 4900 bedrijven uit 49 landen onder de loep nam. Iedere twee jaar publiceert het accountantskantoor de ‘Survey of Corporate Responsibility Reporting’ waarin het rapporteert of bedrijven financiële risico’s door klimaatverandering opnemen in het jaarrapport. Een kwart van de onderzochte bedrijven doet dit en 2 procent onderbouwt deze risico’s met cijfers. Namen van die bedrijven worden niet genoemd.

Veel te weinig, menen Marieke Miltenburg en Wim Bartels van KPMG Sustainability. “Bedrijven zouden zich vaker moeten afvragen: wat gebeurt er buiten en wat heeft dit voor effect op mij? Veel bedrijven brengen dit nu niet in kaart”, zegt Miltenburg. Vorige week nog waarschuwde De Nederlandsche Bank dat de financiële sector onvoldoende op klimaatverandering is voorbereid.

Miltenburg en Bartels nemen de voedingsmiddelen- en bouwsector als voorbeeld. Minder dan een derde van de bedrijven in deze sectoren beschrijft financiële risico’s door klimaatverandering in het jaarverslag. “Het klimaat heeft ongetwijfeld invloed op de toevoer van voeding. Neem Heineken: is er bij brouwerijen in de toekomst nog voldoende zuiver water voorhanden? Een belangrijke vraag als je product voor 90 procent uit water bestaat. En wat te denken van de betonindustrie. Bij de productie van cement komt veel CO2 vrij, terwijl de doelstelling is dat de uitstoot daarvan in de toekomst naar nul moet”, aldus Bartels.

Op de ranglijst van onderzochte landen staat Nederland op de 14de plaats. Een aantal landen doet het beduidend beter, waaronder Frankrijk. Dat ligt vooral aan regelgeving zegt Bartels. “Dat Frankrijk als enige West-Europese land boven in de lijstjes staat, komt doordat investeerders daar sinds 2015 de klimaatrisico’s van investeringen in kaart moeten brengen. Dan ontstaat er vanzelf druk op bedrijven om die risico’s te beschrijven.”

In Nederland bestaat dergelijke wetgeving nog niet, de vraag is of die er moet komen. “Het gevaar bij het opleggen van een verplichting is dat bedrijven iets opschrijven ‘omdat het moet’. Een zogeheten lege huls. Wetgeving kan helpen, maar belangrijker is misschien de vraag vanuit de markt. Daar is aandacht voor klimaatverandering en als investeerders naar klimaatrisico’s vragen, moet je als bedrijf met een goed onderbouwd verhaal komen”, zegt Miltenburg.

Dat betekent niet dat ieder bedrijf met een kantoor onder zeeniveau moet opschrijven dat bij een dijkdoorbraak gebouwen onder water staan. “Dat gaat te ver”, zegt Miltenburg. “Een bedrijf kan niet de toekomst voorspellen, maar wel scenario’s beschrijven en inschatten wat mogelijke financiële risico’s zijn. Wij constateren dat bedrijven worstelen met die vraag, terwijl klimaatverandering mogelijk het belangrijkste thema van de komende tijd is.”