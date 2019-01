‘Banken verstrekken wel heel makkelijk krediet’

Geld moet rollen, is een bekende leus. Maar pas op, stelt de WRR. De schulden van de Nederlanders zijn historisch hoog en dat kan een nieuwe financiële crisis veroorzaken. “Het verstrekken van krediet door banken gaat wel heel makkelijk”, zegt Casper de Vries, econoom en lid van de raad.

De WRR bepleit een rem op het uitlenen van geld door banken en wil versterking van de maatschappelijke taak van banken. “Het is tijd voor tegendruk”, zegt De Vries. “Banken in Nederland zijn heel erg uniform geworden.” ING, ABN Amro en de Rabobank hebben samen 75 procent van de markt. “De mogelijkheid om bij een publieke bank te sparen en te betalen is met de privatisering van de Postbank verdwenen.”

De Vries en de rest van de WRR vinden dat er naast de gewone banken een andere mogelijkheid moet zijn om te sparen en betalen. Dat kan een staatsbank zijn, maar bankieren rechtstreeks bij De Nederlandsche Bank zou ook een mogelijkheid zijn. Deze ‘betaalbank’ doet niet aan kredietverlening en ontplooit zoals de WRR het noemt ‘relatief veilige activiteiten’. De bank remt de kredietverlening en leidt ertoe dat banken hun maatschappelijke taak beter uitvoeren. De Vries: “Ze gaan beter op hun tellen passen.” Ze worden zuiniger op hun particuliere klanten en moeten zich ‘verantwoord financieren met meer eigen vermogen’.

Groter risico

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Tijdens de kredietcrisis heeft de staat SNS gered. Het bankdeel daarvan werkt nu onder de naam Volksbank en is nog volledig in handen van de overheid. De Vries heeft geen oordeel over of die de rol zou kunnen spelen van betaalbank. “Het is aan de politiek en De Nederlandsche Bank om daarover te beslissen. Dat zou wel een fikse aanpassing vragen. De Volksbank is ingericht als commerciële bank.”

Kleinere banken, zoals Triodos en Knab, zorgen wel voor concurrentie, zegt De Vries, ‘maar het is onvoldoende want de schulden bij banken lopen op en het tempo waarin dat gebeurt is hoger dan voorheen’. Door het verstrekken van meer en meer leningen worden de drie grote banken groter. Door hun omvang vormen zij een steeds groter risico voor het geldsysteem. Ze zijn too big to fail, en dat wordt alleen maar erger.

Ook bij de commotie over hoge salarissen van bankiers blijkt dat banken zichzelf beschouwen als commerciële bedrijven terwijl de politiek hen wijst op hun publieke taak

De Vries wijst op de paradox dat banken door de groei meer zijn gaan opereren als commerciële ondernemingen, maar tegelijkertijd door hun omvang steeds meer een publieke functie hebben. “Dat heeft de politiek onvoldoende op het netvlies.” Kleinere banken, die een kleiner risico vormen voor het geldsysteem, zouden daarom meer ondersteuning verdienen, meent de WRR. De Vries: “Je zou kunnen denken aan andere eisen aan liquiditeit en solvabiliteit of aan een lagere bijdrage aan het depositogarantiestelsel (dat alle spaartegoeden tot 100.000 euro veilig stelt). Dit zou ook een prikkel kunnen zijn om bij de groei van een bank of na een fusie delen af te stoten.”