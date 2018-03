‘Avondje NAC’ als handleiding voor lijfsbehoud

Marí, één van de zes huurlingen van Manchester City, heeft genoten van de avond waarop Feyenoord definitief werd onttroond als regerend landskampioen. Dit is waarom de Spanjaard uit Valencia ooit profvoetballer is geworden. “We begonnen zó goed”, puft Marí, als teken dat de overwinning ook veel energie heeft gekost.

Bij Feyenoord ontbreekt het klimaat om structureel mee te doen om de hoofdprijs

En hij heeft gelijk. NAC vliegt Feyenoord, dat zich woensdag nog plaatste voor de bekerfinale, vanaf de eerste minuut naar de strot in het Rat Verlegh-stadion. Het is een beproefd recept in Breda. Sterker nog: volgens Marí dient de spelopvatting van zaterdag als handleiding voor lijfsbehoud in de eredivisie. “Agressief. Met veel energie”, noemt hij. “Maar waar we ons vooral in verbeterd hebben, is dat we achterin compact verdedigen. Zo bleven we overeind tegen Feyenoord.”

Met dat agressieve, energieke spel zit het wel goed zaterdagavond. Er is ook niet veel voor nodig. Scheidsrechter Nijhuis stuurt al na vijf minuten NAC-trainer Vreven naar de tribune, die een overduidelijke strafschop ziet in de botsing tussen zijn spits Umar en Feyenoord-doelman Jones. Vreven wordt niet voor het eerst gestraft dit seizoen. Het is al zijn derde verbanning naar de tribune. Of de trainer zijn emoties wat beter onder controle moet houden? Marí wrijft wat over zijn baardje: “Zo is onze trainer. Dit hoort er een beetje bij.”

Heerlijke voetbalavond Vreven ziet vanaf de tribune vervolgens een heerlijke voetbalavond. Toornstra maakt de openingstreffer voor Feyenoord, maar zes minuten later is het alweer gelijk via Ambrose, die een rebound van de bedrijvige spits Umar benut. Feyenoord wordt vooral afgetroefd op felheid en gretigheid. Dat voelt het publiek, dat het elftal nog eens extra opjut, en dat voelt ook Feyenoord-trainer Van Bronckhorst, bij wie de wanhoop er soms vanaf druipt als Tapia, vervanger van de geblesseerde aanvoerder El Ahmadi, een ongewis avontuur begint. In mei nog sprak Van Bronckhorst de hoop en ambitie uit dat de behaalde landstitel het startsein van meer moest zijn voor Feyenoord. Maar hij, zelf oud-speler van Arsenal en FC Barcelona, zal toch inzien dat in Rotterdam-Zuid het klimaat ontbreekt om structureel mee te doen om de hoofdprijs. De club is daar ten diepste niet op gebouwd. Vooral financieel niet. Marí heeft intussen andere zorgen. De centrale verdediger wil NAC behouden voor de eredivisie voordat hij terugkeert naar Manchester City. De overwinning van zaterdagavond is een belangrijke stap in die richting. NAC neemt voorzichtig afstand van de gevarenzone. “Als we dit vast kunnen houden, zit het wel goed”, zegt Marí. Grijzend: “Maar zo makkelijk is dat helaas niet.” Achter hem heeft zich dan net een opmerkelijk tafereel voorgedaan. Vreven was, met het stoom uit zijn oren, weggelopen bij een televisie-interview omdat het naar zijn smaak te veel over zijn eigen uitsluiting ging en te weinig over het vertoonde spel van zijn ploeg. Van Bronckhorst vertelde intussen dat de duw van doelman Jones, die een (benutte) strafschop van Umar tot gevolg had, niet zo slim was. Het contrast, zowel binnen als buiten de lijnen, kon niet groter zaterdagavond. De gentleman versus de straatvechter. En ook: een eendrachtig, toegewijd team versus een zielloos elftal dat in het besef leeft dat de landstitel van vorig jaar een uitzondering is geweest.