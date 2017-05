'Appers' zoeken hun heil op Twitter na wereldwijde storing

Wie een berichtje probeerde te verzenden, kreeg het timertje te zien en de boodschap dat de app aan het 'verbinden' was. Berichten kwamen echter niet aan of er was sprake van enorme vertraging.



Appers zochten hun heil massaal op Twitter en Facebook om hun frustratie te duiken, al doken er ook vele ludieke suggesties op om de avond dan maar eens op een andere manier in te vullen.



WhatsApp is wereldwijd de grootste berichtendienst met ruim een miljard gebruikers in 180 landen. In Nederland alleen al heeft de dienst 9,8 miljoen gebruikers volgens Newcom Research & Consultancy.

