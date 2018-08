Andy Pardy zegde zijn baan op en rijdt nu door Europa om 'Stop Brexit' op de kaart te schrijven

Neem Andy Pardy. De 28-jarige consultant uit Exeter (Zuidwest-Engeland) gruwt van de beoogde brexit, heeft zijn baan opgezegd en rijdt deze zomer en herfst kriskras met een busje door Europa. Dat klinkt nog vrij normaal. Maar om zijn brexit-afkeer tot uiting te brengen, zal hij met zijn gps-tracker (een mobiele app die (auto)ritten of wandel- en fietstochten registreert) de tekst 'Stop brexit' over de kaart van Europa schrijven. Dat is minder normaal.

Hij begon vorige maand bij Loch Lomond in Schotland en hoopt het huzarenstukje in oktober tot een goed einde te brengen in Spanje en Portugal.

Het uitstippelen van de route kostte hem bijna een maand.

"Het is een krankzinnig idee", moet hij zelf ook toegeven tegenover de Britse pro-EU-krant (klinkt als contradictio in terminis) The New European. Die belde Pardy onlangs terwijl die zich in de poolcirkel bevond, druk bezig met het vormen van de 'P'. Alleen al die letter - die hij zaterdag voltooide - kostte hem ruim tweeduizend kilometer.

Uitstippelen Vanaf de 'T' heeft hij gezelschap gekregen van zijn vriendin Katy. Die moest het plan even tot zich laten doordringen, maar rijdt nu enthousiast mee. Het begon allemaal toen Pardy met zo'n gps-tracker aan het joggen was en na afloop op zijn smartphone het lijntje zag van zijn afgelegde route. Daarmee kun je dus ook schrijven, bedacht hij zich. Met die ingeving was het hek van de dam. Het uitstippelen van de route kostte hem bijna een maand. Eigenlijk schrijft hij 'Stop tixerb', want het b-woord doet hij achterstevoren, van Estland tot Portugal. Iedereen die hem via zijn tracker volgt, is rechtstreeks getuige van zijn mobiele schrijfproces. Pardy doet 32 landen aan, waaronder zes niet-EU-landen. Via sociale media (Instagram: therogueconsultant, Twitter: @ConsultantRogue) doet hij verslag en plaatst spectaculaire foto's, om te laten zien hoe mooi Europa is. Het is zijn persoonlijke anti-brexit-manifest. "Ik heb onderweg al heel wat mensen ontmoet, en als ik uitleg wat ik aan het doen ben, vinden ze het allemaal fantastisch", aldus Pardy tegen The New European.

