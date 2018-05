'Amerikaanse oliereus legt beslag op terminals op Bonaire en Sint-Eustatius'

De beslaglegging zou gelden voor de Bopec-olieterminal op Bonaire, waar zo’n 10 miljoen vaten olie opgeslagen kunnen worden, en voor nog eens 4 miljoen vaten olie die PdVSA heeft opgeslagen in de Statia-terminal op Sint-Eustatius. Die laatste is eigendom van het Amerikaanse NuStar Energy, waar PdVSA opslagcapaciteit van heeft gehuurd. Beide terminals samen waren vorig jaar goed voor zo’n 10 procent van de olie-export van PdVSA, voornamelijk richting Azië.

ConocoPhillips zou daarnaast beslag willen leggen op de Isla-raffinaderij op Curaçao, die door PdVSA wordt geëxploiteerd. Daar kunnen tot 335.000 vaten olie per dag worden verwerkt. De raffinaderij zou daarmee goed zijn voor nog eens 14 procent van de export van het Venezolaanse staatsbedrijf. Die beslaglegging zou echter nog niet zijn goedgekeurd, zo meldt Reuters op gezag van eigen bronnen.

De vete tussen ConocoPhillips en PdVSA stamt al uit 2007, toen de toenmalige president van Venezuela Hugo Chavez gezamenlijke projecten van de twee bedrijven liet nationaliseren. ConocoPhillips was het niet eens met de voorgestelde schadeloosstelling en startte procedures bij internationale gerechtshoven om zijn gelijk te krijgen. De Amerikanen claimden 22 miljard dollar (zo'n 18,5 miljard euro) aan compensatie voor contractbreuk en misgelopen winst uit de joint ventures.

Twee weken geleden behaalde ConocoPhillips een belangrijke overwinning, toen het hof van arbitrage in Parijs een schadevergoeding van 2 miljard dollar toekende aan het bedrijf. De beslagleggingen in het Caribisch gebied zijn een uitvloeisel daarvan, zo stelt Reuters.

Venezuela zou afgelopen vrijdag al opdracht hebben gegeven aan olietankers in het Caribisch gebied om rechtsomkeert te maken en terug te keren naar Venezolaanse wateren. Het zou niet voor het eerst zijn dat beslag wordt gelegd op de lading van Venezolaanse olietankers. Afgelopen jaar is dat meerdere keren gebeurd, door schuldeisers van PdVSA die vergeefs wachtten op hun geld.

Venezuela verkeert in een diepe economische crisis en de bevolking lijdt onder tekorten aan voedsel en medicijnen. De olie-industrie is vrijwel de enige bron van inkomsten voor het land. Maar als gevolg van de economische malaise, interne corruptie en een nauwelijks te dragen schuldenlast, presteert ook PdVSA ver onder de maat. De olie-export is met grofweg een derde gedaald, en de raffinaderijen opereren op slechts 31 procent van de capaciteit in de eerste drie maanden van het jaar.

Olieprijs loopt almaar verder op

De crisis in Venezuela en de onzekerheid over de atoomdeal met Iran duwen de olieprijs steeds verder op. Een vat Brent-olie kostte maandag meer dan 75 dollar (ongeveer 63 euro), terwijl een vat olie van Amerikaanse kwaliteit voor het eerst in tijden meer dan 70 dollar per vat waard was. Analisten verwachten dat de olieproductie vanuit Venezuela de komende tijd zal kelderen als gevolg van de economische crisis in het land. Mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran kunnen bovendien zorgen voor een verdere terugval in wereldwijde productie, in een tijd dat de vraag naar olie als gevolg van de groeiende economie verder toeneemt.