Amerikaans leger valt Syrische legerbasis aan uit vergelding voor gifgasaanval

Doelwit was een basis van de Syrische luchtmacht bij de stad Homs. De Amerikanen zouden Tomahawk-raketten hebben afgevuurd. De luchtaanval is inmiddels beëindigd. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het in het 'belang van de Amerikaanse nationale veiligheid' om de verspreiding en het gebruik van van chemische wapens te voorkomen, zo liet hij na de aanval weten in een verklaring.



De aanval was een reactie op de Syrische gifgasaanval eerder deze week waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Trump riep in zijn verklaring andere landen op om samen met de Verenigde Staten een 'einde te maken aan het moorden en het bloedvergieten in Syrië'. Trump is momenteel op zijn resort in Florida waar hij de Chinese president te gast heeft. De koers van de dollar daalde op de Aziatische beurzen meteen na bekend worden van het nieuws.



Rusland op de hoogte

Eerder donderdag gaf de Amerikaanse regering al aan ingrijpen in Syrië te overwegen. Homs was het doelwit omdat het Amerikaanse leger meent dat vanaf die basis de dodelijke gifgasaanvallen werden uitgevoerd. De Syrische televisie bericht donderdagnacht over aanvallen door de 'Amerikaanse agressie'. De gouverneur van Homs zegt in een reactie dat de aanval gewapende terroristengroepen en Islamitische Staat zal helpen.



Volgens het Amerikaanse leger hebben de raketten flinke schade toegebracht aan Syrische gevechtsvliegtuigen op de basis Shayrat en dat het voor de Syrische regering nu moeilijker is om gifgasaanvallen uit te voeren. Op de basis is ook materieel van het Russische leger gestationeerd. Dat is niet geraakt. De Amerikanen hebben Rusland vooraf geïnformeerd over de aanval, aldus een legerwoordvoerder.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, noemt de aanval in een verklaring 'proportioneel'. Hij wees beschuldigend naar Rusland dat er niet in is geslaagd de Syrische chemische wapens in beslag te nemen.

Archieffoto, geleverd door het Amerikaanse leger, waarin een Tomahawk-raket wordt afgevuurd bij een oefening. © AFP

'Gruweldaad' Een man draagt een slachtoffer van de aanval op Khan Sheikhoun dinsdag. © AP De Russische VN-ambassadeur Vladimir Safronkov waarschuwde donderdag voor 'negatieve consequenties' als de Verenigde Staten aanvallen in Syrië zouden uitvoeren. Hij verwees naar Irak en Libië als uitleg van zijn waarschuwing. Het Westen houdt het Syrische regime van Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de aanval dinsdag op Khan Sheikhoun. De Syrische regering ontkent echter elke verantwoordelijkheid.



Bij de gifgasaanval in Syrië kwamen tientallen burgers om het leven, onder wie kinderen. Trump noemde de luchtaanval met vermoedelijk het zenuwgas sarin eerder een 'gruweldaad'. Aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One zei Trump donderdag tegen verslaggevers dat Assad een duidelijk signaal moet krijgen. 'Wat Assad heeft gedaan is verschrikkelijk, vind ik. Wat in Syrië is gebeurd, is een schande voor de mensheid. En hij zit daar, en regelt denk ik de dingen, dus er moet iets gebeuren', aldus Trump. Woensdag liet hij al weten dat het doden van meer dan zeventig onschuldige mensen, onder wie kinderen en baby's, 'heel veel lijnen overschrijdt'.

