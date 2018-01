'Als we 1 januari ietsje zouden verschuiven, veranderen de seizoenen altijd op de eerste van de maand. Veel logischer toch?'

Dag Daan!

Gelukkig nieuwjaar! Dat wensen we elkaar eens per jaar, maar het moment waarop is eigenlijk tamelijk toevallig: gebaseerd op een kalender die honderden jaren geleden is vastgesteld. Zoals zoveel cijfermatige zekerheden in ons leven ooit door iemand bedacht zijn, om vervolgens vanaf een bepaald moment nooit meer te veranderen. Denk aan hoe we tijd indelen (in dagen van 24 uren van 60 minuten), wegen (in (kilo)grammen) of afstanden meten (het metrieke stelsel). Vroeger verschilde het van dorp tot dorp, hoe afstanden of gewichten werden gedefinieerd - nu zijn de verschillen veeleer per land of werelddeel. Waar je aan gewend bent, hangt maar net af van waar je geboren wordt. Grappig toch, dat zoveel wat je dagelijkse ritme bepaalt, in zekere zin willekeurig bepaald is.

Je kunt nauwelijks zeggen of er grote wiskundige ontdekkingen aan zitten te komen in 2018

Nu ik je zo willekeurig een gelukkig nieuwjaar heb gewenst, is het goed om stil te staan bij de willekeur van een wiskundig jaar.

Je kunt nauwelijks zeggen of er grote wiskundige ontdekkingen aan zitten te komen in 2018. Wiskunde is een wonderlijk vak. Vorderingen worden alleen gemaakt als iemand een briljant inzicht heeft, en dat inzicht vervolgens ontwikkelt.

Er wordt samengewerkt, maar hoewel twee mensen sneller een briljant inzicht hebben dan één, kun je het inzicht niet forceren. Misschien dat iemand morgen een groot probleem oplost - misschien is het over tien jaar. Wie waaraan werkt is ook altijd een beetje geheim. Wiskundigen komen vaak pas naar buiten als ze helemaal klaar zijn.

Hoe anders is dat in de natuurkunde. Ook daar zijn natuurlijk mensen in het diepste geheim dingen aan het ontwikkelen, maar daar valt iets te forceren. Wie de grootste deeltjesversneller ooit bouwt, weet dat er nieuwe dingen aan het licht zullen komen als deze in werking treedt. Hetzelfde gold voor de zwaartekrachtgolven, waarvoor vorig jaar de Nobelprijs werd uitgereikt: hun bestaan was voorspeld, en toen het experiment om hun bestaan te verifiëren was opgetuigd, waren er al gauw opgetogen geluiden.

Terwijl verwachting een wiskundig begrip is, is het juist de natuurkunde waarvan je eerder weet wat er te verwachten valt. Dus, Daan: wat gaat 2018 ons op natuurkundig vlak brengen?

