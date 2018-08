'Als je trouw bent aan jezelf, val je altijd op'

De beelden van Grace Jones als stoere diva zijn zo beroemd dat de Jamaicaanse ster meer stijlicoon dan muzikant is geworden. Zeker voor het grote publiek dat haar muziek niet kent. Wie Jones écht is, weet ook de Britse filmmaakster Sophie Fiennes niet helemaal duidelijk te maken. Misschien omdat de ster zich niet laat reduceren tot een herkenbaar personage. Toch ga je door deze documentaire meer begrijpen van de vrouw achter de jarentachtighits 'I've Seen That Face Before' en 'Slave to the Rhythm'.

Lees verder na de advertentie

U heeft ooit gezegd dat u zich ergert aan films die 'leven van het tragische karkas van dode muzieksterren'. Uw film over Grace Jones moest dus radicaal anders worden?

"Daarmee bedoelde ik de manier waarop onze cultuur vrouwelijke sterren graag toont. Je ziet het ook weer in een paar recente films over Whitney Houston en Amy Winehouse: ze richten zich op het fragiele meisje in de woeste wereld en de verslaving en de neerwaartse spiraal. Veel minder op de passie en het kunstenaarschap van deze vrouwen."

Hoe u Grace Jones laat zien, is dus een principekwestie? U maakte eerder 'The Pervert's Guide to Cinema' met filosoof Slavoj Žižek, u bent zich dus bewust van het effect van hoe je iemand in beeld brengt.

"Hij heeft zoveel rijke ideeën die je kunt onderzoeken. Via Hitchcocks 'Vertigo' laat hij zien dat in films de enige goede vrouw een dode vrouw is en dat het seksuele verlangen van een vrouw lang een nachtmerrie is geweest in onze cultuur. Grace heeft dat verlangen en haar seksualiteit altijd publiek gemaakt. Zelfs als ze zich mannelijk gedroeg.

"Daarom verveelt het me nog steeds niet om over de film te praten: omdat er zoveel lagen in haar performance zitten. De perceptie is dat Grace Jones een angstaanjagende vrouw is, omdat ze bijvoorbeeld in 1981 een presentator op tv een klap in zijn gezicht gaf. Maar wat haar eng maakte, is dat deze vrouw niet ging zitten wachten op een man die haar verlangde. Ze bracht dat verlangen naar buiten. Dat was een schok voor een cultuur waarin vrouwen in torens horen te wachten op een prins die aanbelt."