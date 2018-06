'Als je school of werk hebt is bidden lastig, soms moet ik ’s avonds alle gebeden inhalen'

"Nee, over lekker eten heb ik nu geen dromen, maar zo’n droom - waarin ik omringd was door een heleboel eten en drinken - heb ik ooit weleens gehad tijdens de ramadan.

De eerste twee, drie dagen van de ramadan vind ik altijd heel zwaar. Zeker als het zo warm is kijk ik echt uit naar de avond. Toch vind ik het best te doen als je verder niks aan je hoofd hebt.

Maar dit jaar viel ramadan ongeveer samen met de eindexamens, daar zag ik behoorlijk tegenop. Gelukkig was het vasten nog niet begonnen tijdens de voorbereiding van de examens. Maar ik was bang dat ik me niet goed zou kunnen concentreren, en ik droomde dat mijn mentor me belde dat ik gezakt was. Ik had ook vakantiedromen: dat ik ergens in Marokko of Spanje in mijn zwembroek over een boulevard liep met prachtig uitzicht over zee.

De examentijd is stressvol, ik ben blij dat ik nu klaar ben. Ik heb niet het idee dat de ramadan mijn examens negatief heeft beïnvloed. Je bent wel moe omdat de nachten kort zijn. Ik lig niet voor half één ’s nachts in bed en kan dan moeilijk in slaap komen met een volle maag. Mijn neef bereidde zich voor op ramadan door van tevoren te minderen met koffiedrinken. Ik dacht: het komt wel goed.

Ik verheug me op het Suikerfeest, maar ik kijk nog meer uit naar mijn examenuitslag