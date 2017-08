‘Als je drie zwaar vervuilde cakes per dag eet merk je misschien iets van fipronil’

Een woordvoerder van supermarktketen Emté zei donderdag dat het gaat om lage concentraties van het bestrijdingsmiddel fipronil die niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Volgens hem worden de producten desondanks door de fabrikanten uit de verkoop gehaald omdat ze niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen. De toepassing van fipronil is verboden, omdat het in hoge concentraties gevaarlijk kan zijn voor het menselijk zenuwstelsel.

“Dat deze producten misschien een spoortje fipronil bevatten, vind ik geen rechtvaardiging om ze zomaar uit de schappen te halen, met alle onnodige economische schade van dien”, zegt Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij benadrukt wel dat hij niet over de cijfers beschikt van de exacte fipronil-concentraties in de betreffende wafels en koekjes.

Verdund

In de toxicologie gaat het erom in welk mate de gifstoffen hierbij zijn verdund, legt Van den Berg uit. “Ik kan me niet voorstellen dat in dat opzicht de eieren hier nog een belangrijke rol spelen, omdat het fipronil in die producten vaak erg verdund zal zijn.”

Als voorbeeld noemt hij een met vier van de meest vervuilde eieren bereidde cake. “Dan moet je drie van die cakes op een dag opeten om misschien iets van het fripronil te merken. Dat kun je toxicologisch geen reëel risico noemen. Bij cakes met eieren die net boven de norm zitten, kun je er per dag misschien wel meer dan een tiental eten voor je last krijgt."

Ook hoogleraar voedingsleer Martijn Katan van de Vrije Universiteit in Amsterdam ziet geen gezondheidsrisico’s bij het eten van de producten die nu uit de winkels zijn gehaald. “Het risico van eiersalade, eierkoeken en dergelijke is nihil. Fipronil heeft op onze gezondheid geen effect”, aldus Katan. “Dat weten de bedrijven ook, en het lijkt me daarom vooral een voorbeeld van onze doorgeslagen aansprakelijkheidscultuur.”

Ook toxicoloog Van den Berg vindt de ophef rond fipronil sterk overdreven. “De fipronil-zaak is zonder meer een gehypte kwestie. Dat komt doordat er vanuit de overheid slecht over de feitelijke risico's gecommuniceerd is. In vergelijking met de andere risico’s die we dagelijks lopen valt het ontzettend mee, hoewel fipronil niet in ons voedsel hoort, dat wil ik natuurlijk niet goedpraten. Maar als het om chemische stoffen gaat, kun je mensen snel bang maken.”