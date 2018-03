Ik ben een wezen van de lucht en de aarde, als danser hield ik van springen. Springen gaat minder goed nu met mijn arme oude benen, maar bewegen blijft voor mij de belangrijkste manier om me uit te drukken.

Als kind al kon ik moeilijk stilzitten. Ik was hyperactief, mijn hoofd stroomde over van de ideeën en fantasieën, zelfs in mijn slaap. Vooral de snelheid van mijn dromen herinner ik me: er gebeurde heel veel in een korte tijdsspanne, een logische verhaallijn was er meestal niet. Nog steeds zijn mijn dromen druk en overladen. Als ik werk aan een choreografie droom ik ’s nachts de danspassen. Geregeld ook voel ik in mijn slaap de verantwoordelijkheid die ik heb als artistiek leider van NDT: dan droom ik over allerlei dingen die ik moet regelen.

Mijn leven als kunstenaar is meer bepaald door een gelukkig lot dan door bewuste keuzes

Mijn dromen weerspiegelen mijn aard: ik ben druk, veranderlijk en ik heb een enorme energie. Maar ik heb ook een introverte kant. Ik hou van de rust van de natuur. Als kind, geboren op het melkveebedrijf van mijn grootouders in het noorden van Engeland, was ik een echte buitenjongen - en dat ben ik nog. Veel tijd breng ik door in grote culturele steden die we met ons gezelschap bezoeken, maar op een dag wil ik weer buiten gaan wonen. We staan tegenwoordig ver af van de natuur; ook ballet, een tamelijk elitaire kunstvorm, lijkt weinig met de natuur te maken te hebben. Toch is het pijnlijke contrast tussen de schoonheid van de natuur en de lelijkheid die de mens er soms van maakt een oneindige inspiratiebron voor mij.