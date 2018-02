'Als het me goed gaat, vlieg ik'

De droom die ik mij het beste kan herinneren, is van toen ik op de middelbare school zat. Ik droomde de zin: ‘En ze bouwden een huis op palen en dreven daarmee de zee terug.’ Een prachtige zin. Ik had er ook een sterk beeld bij toen ik wakker werd. Die dag was mijn laatste uur op school Latijn. We moesten een proefvertaling maken. De lerares pakte daarvoor een willekeurig boek uit de kast - ik denk een werk van Tacitus of Vergilius, dat weet ik niet meer - en ik begon met vertalen. De laatste zin die tevoorschijn kwam, was: en ze bouwden een huis op palen en dreven daarmee de zee terug. Wow, dacht ik, wat ís dit? Ik had het boek nog niet eerder in handen gehad. Ik was vooruit geweest in de tijd in mijn droom. Prachtig.

Soms verschijnen er in mijn dagdromen oplossingen voor dingen waarover ik heb zitten peinzen. Ik dagdroom vooral als ik autorijd door de polder. Dat doe ik veel, tussen mijn woonplaats bij Leeuwarden en Almere waar de Floriade zit en waar ik werk. Die invallen zijn heel helder. Laatst nog. Bij de Floriade organiseren we de internationale expo 2022. Dan verrijst daar de groenste stad die je maar kunt bedenken. Dat project gaat over voedsel, circulaire economie, de groei van steden, over het geluk van bewoners. Het is een droomproject. Ik peinsde over de vraag hoe we daar wereldsteden bij kunnen betrekken. Tijdens het dagdromen zag ik helder voor me dat internationale architecten daarin een rol speelden. Die hebben we nu uitgenodigd. Zij gaan meedenken en helpen om die groene stad te bouwen.

Ik rijd in een auto en ik ga te snel. Ik druk met twee voeten op de rem, ik trek met beide handen aan de handrem maar de auto stopt niet