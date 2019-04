"All the President's Men" behoedden Trump voor de ergste misstappen – maar nu zijn ze er niet meer.

Na Watergate schreven Bob Woodward en Carl Bernstein, de journalisten van de Washington Post die een hoofdrol speelden in het openbaar maken van dat schandaal een boek, onder de titel “All the President’s Men”. Die titel verwees op twee manieren naar de toestand van het presidentschap van Richard Nixon.

Aan de ene kant waren inderdaad ‘alle mannen van de president’, zo’n beetje alle belangrijke medewerkers van Nixon, van zijn staf in het Witte Huis tot de minister van Justitie, betrokken bij een geheime oorlog tegen zijn politieke tegenstanders. De inbraak in juni 1972 in het Watergate-gebouw in Washington, waar de Democratische partij zijn hoofdkwartier had, was daar maar een onderdeel van. Of Nixon daar vanaf wist, is onzeker, maar toen de inbrekers betrapt waren, gaf hij wel opdracht tot het frustreren van het onderzoek. Dat leidde tot een afzettingsprocedure, die Nixon niet afwachtte. Hij trad zelf af op 9 augustus 1974.

Trump zou zulke medewerkers en bondgenoten dankbaar moeten zijn

Aan de andere kant is “All the Presidents Men” ook een variant op een bekend Engels kinderrijmpje: over Humpty Dumpty die op een muur zit, valt en stuk is. “And all the King’s horses, and all the King’s men/Couldn’t put Humpty together again.” Met andere woorden: op zeker moment was het presidentschap van Nixon gewoon onherstelbaar kapot.

Hoe anders is het met het presidentschap van Donald Trump. ‘All the President’s Men’ spanden samen, zeker. Maar ze leken dat vooral te doen tegen de president. Daarmee verhinderden ze verscheidene malen dat hij dingen deed, waardoor hij als Humpty Dumpty van de muur van zijn presidentschap zou vallen, en niet meer op zou kunnen staan.