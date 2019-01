‘Alders geeft de luchtvaartsector gelijk en schoffeert de omwonenden’

Dat is 10.000 vliegbewegingen per jaar meer dan het vliegplafond dat nu geldt. Omwonenden zijn kwaad dat Alders met een advies komt, terwijl er volgens hen nog helemaal geen akkoord is bereikt met de luchtvaartsector.

Vijf vragen aan Matt Poelmans, woordvoerder van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol.

U staat niet achter het advies dat Hans Alders vandaag presenteert? “Nee, dit is geen unaniem advies, want er is geen akkoord. Niet alleen bewoners, maar ook de gemeenten staan er niet achter dat er 10.000 vluchten bijkomen in 2023. Door dit te adviseren geeft Hans Alders de luchtvaartsector gelijk en schoffeert hij de omwonenden. Wij vinden niet dat een onafhankelijk voorzitter op deze manier het overleg kan afbreken.” Die 10.000 extra vluchten zijn zo vol gevlogen en dan zit je opnieuw met een probleem Matt Poelmans

Maar 10.000 vluchten erbij in 2023, dat is toch een stuk minder dan de 40.000 waar eerder over werd gesproken? “Die 10.000 extra vluchten zijn zo vol gevlogen en dan zit je opnieuw met een probleem. Bovendien zal de discussie niet stoppen. De weerstand tegen de luchtvaart in de samenleving is daarvoor te groot. Niet alleen vanwege de geluidsoverlast en de fijnstof, maar ook vanwege de hoge CO2-uitstoot, die klimaatverandering in de hand werkt.”

Wat willen de omwonenden van Schiphol? “Wij pleiten voor een pas op de plaats: het huidige plafond van 500.000 vliegbewegingen moet in stand blijven tot 2023. Wij willen pas nadenken over groei als we afspraken kunnen maken die – anders dan in het verleden - ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Denk aan het vervangen van vliegroutes door treinverbindingen en het verminderen van het aantal vluchten naar vakantiebestemmingen. Op die manier kan Schiphol binnen het plafond van 500.000 vluchten op een kwalitatieve manier groeien. Nieuwe bestemmingen kunnen worden toegevoegd ten koste van vakantiebestemmingen en plekken waar je met de trein heen kan. Ook willen wij dat er werk wordt gemaakt van een serieus plan voor het verplaatsen van Schiphol naar zee.”

Eind vorig jaar leken de bewonersvertegenwoordigers nog wel bereid te zijn te praten over beperkte groei. Zijn jullie teruggefloten door jullie achterban? Matt Poelmans, woordvoerder van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol. © RV “Aanvankelijk was onze inzet om de ellende beperken. Maar bewoners wilden dat niet, omdat Schiphol een aantal afspraken uit 2008 niet is nagekomen, bijvoorbeeld over het aantal nachtvluchten. Het vertrouwen is weg en moet eerst terug worden verdiend. Schiphol moet nu maar laten zien dat het de beloofde hinderbeperking wel kan waarmaken. “Daarbij komt dat we niet alleen staan in onze strijd om de groei van Schiphol te beteugelen. Amsterdam, de belangrijkste gemeente, heeft nota bene gezegd dat Schiphol tot en met 2023 niet mag groeien. De boodschap aan de luchtvaartsector is nu: laten we eerst maar eens afspraken maken die worden nageleefd en daarna kunnen we in 2023 eens gaan nadenken of er nog groei mogelijk is. Al zal die zeer beperkt zijn.”

Maar dat wil de luchtvaartsector niet. Dan komt er toch nooit een akkoord? “Wij willen liever geen akkoord dan een slecht akkoord. Dat neemt niet weg dat wij wel graag in gesprek willen blijven. Uiteindelijk is het aan de minister (van infrastructuur en waterstaat, red.) en aan de Tweede Kamer om een besluit te nemen over de groei op Schiphol. Het is de vraag of zij het eenzijdige advies van Hans Alders willen opvolgen. “

