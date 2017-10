'Al meer 460 gewonden bij referendum Catalonië'

De burgemeester, Ada Coldau, eiste vanmiddag een 'onmiddellijk einde aan de politiecharges tegen de weerloze bevolking'.

De Spaanse politie doet er al de hele dag alles aan het stemmen onmogelijk te maken. Daarbij werden ook knuppels en rubberen kogels gebruikt. Dat laatste gebeurde tijdens een poging door een barricade van demonstranten te breken. Op videobeelden is te zien hoe de oproerpolitie in Girona inslaat op voorstanders van het referendum.

De hele zaak verandert in rap tempo in een PR-nachtmerrie voor de Spaanse regering. Foto's van bebloede bejaarden deden de hele dag de ronde op Twitter.

Agenten zijn onder andere de gymzaal in Girona waar de Catalaanse premier Carles Puigdemont zou gaan stemmen, binnengevallen. Hij heeft inmiddels in een andere gemeente gestemd. Ook heeft de politie op verschillende plekken stembussen en stembiljetten in beslag genomen. De Catalaanse regionale politie, Mossos d'Esquadra, stelt zich daarentegen terughoudend op.

Toch lukt het separatisten om kiezers naar de stembussen te krijgen. Voorstanders van het referendum blokkeren de ingangen van stembureaus, zodat de nationale politie niet naar binnen kan. Ondanks het ingrijpen van de Guardia Civil is 73 procent van de 6000 stemlokalen in Catalonië gewoon open, aldus een woordvoerder van de regionale regering tegen persbureau AP.

Correspondent Alex Tieleman is bij een school in Barcelona waar gestemd kan worden. 'Maar de oproerpolitie kan hier elk moment binnenstormen.'

Volgens de Catalaanse premier Puigdemont moet Spanje zich schamen voor het optreden van de politie zondag in Catalonië. Agenten hebben "met wapenstok en met rubberkogels niet te rechtvaardigen geweld gebruikt", zei hij nadat hij zijn stem had uitgebracht.

Peilingen

De Catalaanse regering onder leiding van premier Puigdemont is een samenwerking van twee separatistische partijen die in de regionale verkiezingen in 2015 bijna 48 procent van de stemmen kregen. Maar ze behaalden daarmee in het regioparlement een meerderheid van 72 van de 135 zetels.

Puigdemont wil met de uitslag van het referendum eenzijdig de onafhankelijkheid gaan uitroepen. Volgens peilingen afgelopen zomer is ruim 40 procent van de Catalanen voor een eigen staat, als die wettig tot stand komt. Eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen is niet mogelijk volgens de Spaanse wet en in strijd met de Europese verdragen.

De regioregering van Catalonië had voor de volksraadpleging van zondag ruim 2300 stemlokalen willen openen. Daarvan heeft de politie er vele honderden verzegeld op last van de Spaanse regering. De Spaanse rechter heeft bepaald dat publieke gebouwen niet mogen worden gebruikt voor het referendum.

De separatistische Catalaanse regering wil zondag een stembusgang houden ondanks een verbod van de rechter. De grondwet staat, net als in de meeste Europese landen, geen lokaal referendum over afscheiding toe.

In Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla en enkele anderen steden gingen zaterdag tienduizenden mensen de straat op vóór de Spaanse eenheid. Zij zwaaiden met de Spaanse vlag en riepen leuzen. Dat gebeurde zonder veel geweld. In totaal mogen zondag 5,3 miljoen Catalanen naar de stembus. Onafhankelijkheidsbeweging ANC hoopt dat ongeveer een miljoen mensen gaan stemmen.

