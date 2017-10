'Abortusketen fraudeerde voor negen miljoen aan zorgdeclaraties'

Uit onderzoek van accountantskantoor KPMG dat ingezien is door de krant, zou blijken dat Casa Nederlandse zorgverzekeraars voor zo’n negen miljoen euro heeft opgelicht. Casa diende declaraties in voor nep-patiënten bij niet-bestaande specialisten.

De schade van Casa's gesjoemel met zorggeld bedraagt 8,8 miljoen euro, becijferde het accountantskantoor. KPMG onderzocht echter alleen de jaren 2012-2016, terwijl de misstanden bij Casa volgens het onderzoek in 2006 al plaatsvonden. De helft van alle abortussen in Nederland vindt plaats in klinieken van Casa.

De keten van abortusklinieken ontkent tegenover de Volkskrant de onthullingen die in het KPMG-rapport worden gedaan niet.

Volgens de Volkskrant ging de bulk van de 8,8 miljoen euro die gefraudeerd werd binnen Casa naar het failliete Casa Medical, een zusterstichting die zich specialiseerde in soa-tests, de plaatsing van spiraaltjes en uitstrijkjes voor baarmoederhalskanker. In de veronderstelling dat die handelingen werden uitgevoerd door medisch specialisten als urologen en gynaecologen zouden zorgverzekeraars 5,6 miljoen euro te veel hebben uitgekeerd aan Casa Medical, terwijl er volgens het KPMG-rapport ‘vrijwel geen’ specialisten binnen het bedrijf actief waren.