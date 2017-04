'13 miljoen dollar zwijggeld na klachten van vrouwen over presentator Bill O’Reilly'

De vrouwen beschuldigen de conservatieve tv-presentator van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie, schrijft The New York Times (NYT). Volgens de krant betaalden de nieuwszender en de 67-jarige O'Reilly de vrouwen, op voorwaarde dat zij hun klachten niet aan de grote klok zouden hangen of juridische stappen zouden ondernemen.

De vijf vrouwen werkten voor O’Reilly of waren te gast in zijn populaire tv-show ‘The O’Reilly Factor’. Ze beschuldigen hem onder meer van schunnige opmerkingen, ongewenste intimiteiten en telefoontjes waarin het klonk alsof de tv-ster aan het masturberen was. Sommigen vreesden dat een afwijzing hun carrière zou schaden.

O’Reilly zou zijn positie op de redactie hebben gebruikt en professioneel advies hebben aangeboden, waarna hij seks probeerde af te dwingen.

Twee schikkingen werden geregeld in de nasleep van het ontslag van Fox-oprichter Roger Ailes afgelopen zomer. Ailes kwam stapte op nadat hij werd aangeklaagd door voormalig presentatrice Gretchen Carlson, die hem beschuldigde van seksuele intimidatie. Ze kreeg bijval van andere vrouwen met soortgelijke ervaringen. In de zaak rond Ailes zouden in totaal zes schikkingen zijn getroffen. Carlson kreeg een schadevergoeding van twintig miljoen dollar.

Naast de schikkingen klaagden nog twee vrouwen over O’Reilly. Een voormalig medewerkster startte een rechtszaak tegen Ailes en O’Reilly. Een vrouw die regelmatig te gast was in zijn show was niet langer welkom nadat ze een ontmoeting in een hotelkamer had geweigerd.

Twee van de vijf schikkingen waren reeds bekend, zij dateren van 2002 en 2004.

Contractverlenging O’Reilly ontkent de beschudigingen. Vorige week nam hij een expert in crisiscommunicatie inde arm om te reageren op het onderzoek van de NYT. Volgens O’Reilly zijn beroemdheden als hij ‘kwetsbaar’ voor mensen die hem willen dwingen te betalen om negatieve publiciteit te vermijden. Fox wil niet reageren op individuele beschuldigingen, maar stelt dat noch huidige, noch voormalige medewerkers intern klacht hebben ingediend tegen O’Reilly. In een verklaring aan de NYT stelt het bedrijf verder dat ze het onderwerp aan de orde hebben gesteld en ‘gedrag op de werkvloer zeer serieus neemt’. O’Reilly trekt met zijn dagelijkse show een groot publiek. Sinds de verkiezing van president Donald Trump haalt hij gemiddeld 3,9 miljoen kijkers per uitzending. Gisteren werd ook bekend dat Fox News zijn contract heeft verlengd. O’Reilly zou zo’n 18 miljoen dollar per jaar verdienen. Video: O'Reilly reageerde vorig jaar ietwat geprikkeld toen hem in een talkshow werd gevraagd wat hij vond van het boek van voormalig Fox News-presentatrice Megan Kelly, die Fox-oprichter Roger Ailes beschuldigde van seksuele intimidatie.

