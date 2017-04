Zweefvliegtuig gaat groene stroom opwekken, niet hier maar in Ierland

Voor toepassing van de techniek bestaan boven onze grond nog geen mogelijkheden Woordvoerder Staatsbosbeheer

De Duitse energiereus Eon doet mee en neemt de benodigde investering van 3 miljoen euro voor zijn rekening. De bedrijven reppen van een ‘mijlpaal’, waardoor de duurzame energietechniek tot wasdom kan komen.

Idee van Ockels Het idee voor groene energieproductie bestaat al jaren. De in 2014 overleden Nederlandse astronaut Wubbo Ockels maakte als eerste plannen voor het oogsten van stroom met vliegers en vliegtuigen aan een koord. Studenten van de TU Delft werkten het idee uit. Dit leidde tot de oprichting van Ampyx Power, in 2009. De start-up deed tot nu toe slechts wat testvluchten, boven een boerenveld in de Noordoostpolder. De afgelopen jaren zocht het bedrijf naar plek voor een groter project. In Nederland was Ampyx Power hierover in gesprek met grootgrondbezitter Staatsbosbeheer.

Geen plek Staatsbosbeheer De zoektocht naar een geschikte lap grond, om met een ‘stroomvliegtuigen’ boven te vliegen is niet gelukt, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. “We zijn nog steeds positief over de techniek: vliegtuigen kunnen een alternatief zijn voor grote windmolens, die meer impact hebben op de natuur. Maar voor toepassing boven onze grond bestaan nog geen mogelijkheden.” Staatsbosbeheer heeft onvoldoende vrije oppervlakte beschikbaar om de technologie in lijn met vergunningseisen veilig te testen, op een afgesloten terrein waar geen mensen komen. “In Ierland vinden we die ruimte nu gelukkig wel”, zegt een woordvoerder van het Haagse bedrijf. Het team van Ampyx Power heeft al meer uitgestrekte buitenlandse locaties op het oog. Maar in eigen land geven de initiatiefnemers nog niet op. Als de groene stroomvliegtuigen ‘uitontwikkeld’ zijn wil Staatsbosbeheer opnieuw naar de mogelijkheden kijken.

Vliegen boven zee Het zweefvliegtuig krijgt in Ierland een capaciteit van 2 Megawatt, goed voor stroomlevering aan tweeduizend huishoudens. Dit is gelijk aan de kracht van een gemiddelde windmolen op land. Ampyx Power wil steeds grotere toestellen, die op maximaal 450 meter hoogte komen, de lucht in sturen. Dat is nodig om serieus mee tellen. Nieuwste turbines op zee tellen tegenwoordig al 8 Megawatt. In Ierland vinden we nu gelukkig de ruimte Woordvoerder Ampyx Power Vanaf 2020 hoopt Ampyx Power zelf ook het ruime sop te kiezen met vliegtechnologie. “Er staan steeds meer windmolens op palen in zee”, legt een woordvoerder uit. “Als de eerste turbines verouderd zijn en moeten verdwijnen, kunnen wij onze stroomvliegtuigen koppelen aan die palen.” In een reclamefilmpje brengt het bedrijf in beeld hoe dit gaat werken.

