Zullen olijfpitten, paprikapulp, wilgenstengels en olifantsgras Nederlandse huizen gasvrij maken?

Een zure geur vult de ruimte. In de showroom in Barneveld, vol geel-zwarte houtketels, staan vuilniszakken, emmers en glazen potten geopend op tafel. Ze zijn gevuld met korrels en snippers. “Dié is het”, wijst Theo de Groot (48), mede-eigenaar van het bedrijf, de schuldige aan. “Het meurt hè?” In de stinkende zak zitten gedroogde snippers van paprikaplanten. De Groot laat de harde, roodbruine snippers tussen zijn vingers knisperen. “Hier kunnen we wat mee”, grijnst hij. Dit onwelriekende goedje kan namelijk dienen als brandstof voor de ‘bioketels’ die zijn bedrijf KWB verkoopt.

Cijfers heeft hij niet, maar De Groot ziet flinke volumes van resten uit de tomaten- en paprikateelt, uit het Westland vooral. Ook pitten uit de kersenindustrie van de Betuwe kunnen volgens hem een ‘biomassabron’ worden. Net als olijfpitten, die op grote schaal overblijven in Zuid-Europa. In Spanje staan zestig miljoen olijfbomen die jaarlijks een miljoen ton olijfpitten opleveren. Tel daar de olijfindustrie van Italië en Griekenland bij op en er zou jaarlijks vijftien miljoen ton aan pitten klaarliggen. “Die zou je met vrachtverkeer, dat nu vaak leeg terugkeert naar Nederland, verantwoord deze kant op kunnen halen.”

Ook op Nederlandse grond kan ‘energiegewas’ worden geteeld, zegt De Groot. Olifantsgras bijvoorbeeld, een snel groeiend gewas (officiële naam: miscanthus) waar in Duitsland en Oostenrijk al enkele duizenden hectares mee vol staan. En dan heeft hij het nog niet eens gehad over de kansen van snelgroeiende wilgentakbosjes in Nederland. Met vijf hectare kun je al woonwijken van warmte voorzien, zegt hij. “Moderne nieuwbouw heeft bijna geen energievraag meer.” Met een ton biomassa per jaar, te oogsten uit kweekbosjes van wilgenstengels, kun je een nieuwbouwhuis een jaar lang verwarmen.

Zeven miljoen huishoudens

In 2030 moeten zeker 1,5 miljoen Nederlandse huizen aardgasvrij zijn, beoogt het Klimaatakkoord, waarvan eind deze maand de definitieve versie wordt verwacht. Nog eens twintig jaar later moeten álle zeven miljoen huizen van de cv-ketel en het gasfornuis af zijn. Het gros zal een warmtenetwerk in de straat krijgen of overstappen op een elektrische warmtepomp. En een klein deel, nauwelijks te isoleren historische panden of afgelegen huizen in het buitengebied, kan volgens het Klimaatakkoord van fossiel gas omschakelen naar groen gas. “Maar dan vergeten ze toch echt de bioketels”, vindt De Groot.

Dat er over biomassa en houtstook een hevige discussie woedt, weet hij als geen ander. Het is een van de redenen dat hij, samen met andere ketelbedrijven, op zoek is naar pitten, plantenresten en wilgenstengels als nieuwe toekomstige biomassa, zonder dat er nog hout van grote bomen nodig is. Maar voorlopig doet De Groot nog goede zaken met ketels die boomsnippers verstoken. Zijn bedrijfslogo is een boompje, stevig en vol blad.

In de vensterbank van de showroom liggen stukken boomschors, ter decoratie. De muur is beplakt met behang waarop een bos is afgedrukt. Hier en daar liggen stapeltjes glanzende reclamefolders. De een bevat een ‘brandstof-ABC’, met plaatjes van houtkorrels in alle soorten en maten. Op een ander staat: ‘De voordelen van biomassa’. De Groot gelooft er helemaal in. De ondernemer, naar eigen zeggen ‘geboren tussen leidingen en koppelingen’ in een familie met een eigen installatiebedrijf, legt zich al vijftien jaar toe op biopelletketels. “Hout is opgeslagen zonne-energie”, zegt hij glunderend.

Maar de druk om handen af te houden van bomen, die het broeikasgas CO2 opslaan, neemt toe. Een groep van 63 milieuorganisaties riep onlangs op tot een einde aan bomenkap, waarvan een deel als biomassasnippers wordt verkocht aan de energiesector. Jammer, vindt De Groot. Omdat kap- en snoeihout prima bruikbaar zou zijn in bioketels. De eerste landhuizen, zwembaden, appartementen en voetbalclubs zijn al succesvol aardgasvrij geworden dankzij bioketels die draaien op lokaal resthout.