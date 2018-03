Zuiderburen zijn wederom in opspraak: foute ossenstaart uit België

De dioxinecrisis van 1999, het paardenvleesschandaal in 2013, wantoestanden vorig jaar in een slachthuis in Tielt - met voedselschandalen is België niet onbekend. Nu is het opnieuw raak: bij de Waalse vleesverwerker Veviba zou er slachtafval verwerkt zijn in onder meer gehakt, dat uiteindelijk in supermarkten terecht is gekomen.

Het schandaal strekt zich uit naar Nederland: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vastgesteld dat 19 slagerijen ossenstaarten van het Belgische vleesbedrijf hebben verkocht. Deze bedrijven hebben de ossenstaarten uit de schappen gehaald en moeten consumenten die dit vlees al hebben gekocht waarschuwen dit vlees niet te eten. Het vlees is namelijk niet goedgekeurd voor menselijke consumptie.

Waar komen deze wantoestanden vandaan? Is er gebrek aan controle door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen? Of speelt er iets anders?

Na het bekend worden van de zaak-Veviba, eerder deze maand, kwam het FAVV zwaar onder vuur te liggen. Minister van landbouw Denis Ducarme vindt dat het controlesysteem niet deugt en wil het agentschap hervormen. Hij bestempelt de misstanden bij het vleesbedrijf in Bastenaken als 'maffiapraktijken en fraude op grote schaal'.

Papierwerk

Een woordvoerder van het FAVV wijst evenwel op de vele meldingen die bij de voedselwaakhond binnenstromen: "We krijgen dagelijks, statistisch gezien, anderhalf fraudedossier binnen. Als een directeur van een voedselverwerkingsbedrijf het plots in zijn hoofd haalt fraude te plegen met het oog op de winst, kunnen we daar onmogelijk direct bij zijn."

Het FAVV voert aangekondigde controles uit, zegt de woordvoerder. "Dat dicteert de wet. Maar bij de controles van grote bedrijven is er soms wel een probleem. Wanneer we op hun deur kloppen moeten we eerst uitleggen wie we zijn en wat we komen doen, en soms ook papierwerk invullen. In die tijd kunnen de gezaghebbers het personeel inlichten over onze controle, waardoor de werkwijze snel kan veranderen voordat we binnen zijn. Een universele legitimatie waarmee we direct binnen mogen, zou helpen."

Zo'n legitimatie zou ingesteld moeten worden door de minister van landbouw. Een woordvoerder van minister Ducarme laat weten dat die dit idee wil 'onderzoeken'. De bewindsman laat grondig onderzoeken hoe het FAVV controleert en informatie doorgeeft naar het politieke niveau, zei hij eerder in het parlement. Ducarme wil dat het agentschap 'actiever en agressiever' gaat opereren.

Volgens Ilse Fraeye, docent industriële ingenieurswetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven, is de lage prijs van de voeding een mogelijke oorzaak van de voedselschandalen. "De lage prijs van het vlees in onze supermarkten lijkt sommige malafide producenten aan te zetten tot het nemen van de verkeerde maatregelen om de productie zo goedkoop mogelijk te houden. Dat zit in de mens, kijk maar naar het dieselschandaal bij Volkswagen in 2015."

Fraeye vindt het moeilijk hier oplossingen voor te bedenken. "De consument moet voeling krijgen met het product, en meer betalen. Je kunt niet verwachten dat een kip die je voor twee, drie euro koopt, even kwaliteitsvol is als een kip van tien euro, die in hetzelfde schap ligt. Een hogere prijs laat meer ruimte voor investering in kwaliteit, dierenwelzijn en duurzaamheid."

Dierenrechtenorganisatie Gaia deelt dat standpunt. "Door de toename van de vraag naar vlees is er een massaproductie aan de gang", zegt Ann De Greef, directeur van Gaia. "Dieren groeien in erbarmelijke omstandigheden op. En bij het zo snel mogelijk opfokken van dieren letten producenten minder op de middelen die ze daarvoor gebruiken."

Gaia pleit daarom voor verplichte opleidingen voor werknemers in slachthuizen, zegt De Greef. "De problematiek is groot: veel werknemers spreken geen Nederlands en hebben geen enkel besef van hoe ze dieren moeten behandelen, met alle gevolgen van dien."