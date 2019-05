Zuid-Holland pampert de grutto en zet de boeren aan het werk

Iedere provincie broedt op plannen om de boerenlandvogel te vertroetelen, want ­iedereen ziet dat het fout gaat. Zuid-Holland is een van de weinige provincies die er ook serieus geld in steken, zegt natuur-ambtenaar Erik Buijserd.

Voor verbeteringen aan akker- en weidevogelgebieden is in Zuid-Holland tien miljoen euro opzij gezet. Buijserd wil maar zeggen: de nadruk ligt bij weidevogels weliswaar vaak op de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland, maar vlak Zuid-Holland niet uit. “Wij zetten ons in voor de weidevogel, wij vinden dat we als provincie met een groot weidegebied een extra stap moeten maken.”

Dat is hard nodig in een Randstadprovincie, die de komende vijf jaar minstens honderdduizend nieuwe woningen moet bouwen. Verlies aan leefgebied is een belangrijke oorzaak van de ­afname van weidevogels. De intensieve akkerbouw en veeteelt én de toename van belagers, zoals vossen, spelen ook een rol.

Buijserd had een gruttogarantie gegeven voor een tochtje door het Groene Hart: in de Alblasserwaard zouden we zeker enkele broedende of baltsende grutto’s zien en ja hoor, vlakbij Noordeloos, in het kruidenrijke grasland van biologische boer Teunis Jacob Slob, ­zitten er een paar uitbundig te broeden. Heel bijzonder is dat ook weer niet, want volgens schattingen broedden er tot voor enkele jaren tussen de vijf- en zesduizend gruttoparen in Zuid-Holland. Dat was ongeveer 15 procent van de landelijke gruttopopulatie. Het Zuid-Hollandse weidegebied is nog altijd belangrijk voor boerenlandvogels. Maar de trend daalt zorgwekkend, al zowat twintig jaar.

Boer Slob en zijn vennoot Rokus Lakerveld doen er alles aan om hun land vogelvriendelijk te maken. Ze hebben samen ongeveer 130 melkkoeien. Op 35 hectare van hun weidegrond wordt niet gemaaid tot aan het einde van het broedseizoen, vertelt Lakerveld. In greppels op het land wordt water gepompt om insecten te lokken, voer voor weidevogel­kuikens. Op de stukken land waar wel wordt gemaaid, markeren vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap de nesten. Zo’n zeshonderd vrijwilligers bewaken in de provincie de nesten van boerenlandvogels.

Blaarkoppen

Slob en Lakerveld hebben bewust gekozen voor Groninger blaarkoppen voor hun melkvee. “Dat zijn koeien die wat minder melk ­geven, maar ze kunnen goed tegen ruwvoer”, zegt Lakerveld. Omdat de biologische boeren in de lente minder eiwitrijk gras oogsten, krijgt het vee langer ruwvoer (dat een hoog percentage onverteerbare stoffen bevat).

Zuid-Holland deed in 2015 in de drie regio’s Midden-Delfland, Haaglanden en Krimpenerwaard een nulmeting van 23 vogelsoorten van het boerenland. In 2018 werd de meting herhaald en volgend jaar is er een derde meting. Tussen 2015 en 2018 daalde het aantal grutto’s in de drie regio’s van 776 tot 576. De tureluurs namen af van 378 tot 328. De kievit ging van 1477 naar 1044. Het zijn geen vrolijk stemmende cijfers. Alleen met de veldleeuwerik ging het na de nulmeting, marginaal, beter: van 81 stuks in 2015 naar 85 in 2018 in de drie weidegebieden.

Er is veel animo voor het beschermen van de weidevogel

Uiterlijk in 2022 moeten de dalende lijntjes zijn omgebogen. Dat gaat niet vanzelf. Zuid-Holland heeft met boerenorganisaties en met landschaps- en milieuorganisaties een actieplan boerenlandvogels gemaakt voor de periode tot 2027. Na afloop moeten er 5 procent meer gruttoparen zijn dan in 2015 – en hopelijk geldt dat dan in gelijke mate ook voor andere vogelsoorten die nu in zwaar weer zitten.

Aan de boeren in het Groene Hart ligt het niet, zegt voorzitter Cees de Jong van het collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Deze organisatie is sinds 2016 belast met de uitvoering en uitbetaling van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied. Er is veel animo voor het beschermen van de weidevogel. Van de maximaal zevenhonderd boeren in het gebied, zijn er 250 die een vorm van natuurvriendelijk beheer op hun bedrijf hebben ingevoerd. De Jong: “Dan heb je het in totaal over vijf- tot zesduizend hectare grond. Het agrarisch natuurbeheer is dertig jaar geleden hier in de ­Alblasserwaard uitgevonden. Er zijn hier boeren die als tweede generatie met natuurbeheer werken.”