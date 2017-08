Zuid-Azië wordt in de 22ste eeuw grotendeels onleefbaar door hitte

De hitte en luchtvochtigheid in een gebied van Zuid-Azië dat zich uitstrekt over India, Pakistan en Bangladesh zullen in dat scenario zo ver oplopen dat het koelmechanisme van het menselijk lichaam overbelast raakt. Dat hebben wetenschappers becijferd met behulp van nieuwe klimaatsimulaties. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances.

Natteboltemperatuur De buitentemperatuur en luchtvochtigheid maken samen de zogenaamde 'natteboltemperatuur', de grootheid die de wetenschappers gebruikten bij hun analyse. Deze temperatuur geeft een vrij nauwkeurige indicatie van de gevoelstemperatuur in gebieden met hoge luchtvochtigheid. Tekst loopt verder onder deze afbeelding Jongens zoeken met hun buffels verkoeling in de Tawi-rivier bij de Noord-Indiase stad Jammu. © AFP Het wordt zó heet en vochtig, dat het koelmechanisme van het menselijk lichaam overbelast raakt. Bij een natteboltemperatuur van meer dan 35 graden komt het overleven van de mens in het gedrang, schrijven de wetenschappers op basis van eerder onderzoek. Het lichaam kan dan niet langer afkoelen middels transpiratie. Ook kan zweet dan niet langer verdampen, waardoor mensen binnen korte tijd een zonnesteek oplopen. Volgens de nieuwe studie komt deze limiet in een groot deel van Zuid-Azië tegen het einde van deze eeuw in beeld - en wordt deze mogelijk zelfs overschreden - als de uitstoot van schadelijke gassen onverminderd doorgaat.

Bevolkingsdichtheid De gevolgen van de opwarming van de aarde slaan daarmee het hardst neer op de zeer dichtbevolkte vlakte rond de Ganges en de Indusrivieren. Zo'n 1.5 miljard mensen, ongeveer 20 procent van de wereldbevolking, woont in dit deel van de aarde. Wereldkaart met bevolkingsdichtheid. (NASA) © Robert Simmon, NASA's Earth Observatory, based on data provided by the Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC), Columbia University.

