Zuid-Azië dreigt te bezwijken aan hitte

Delen van Zuid-Azië dreigen tegen het eind van deze eeuw onleefbaar te worden voor de mens als die haar uitstoot van broeikasgassen niet mindert. De combinatie van een hoge temperatuur én luchtvochtigheid wordt dan zonder airconditioning een gezonde volwassene al na zes uur fataal – ook in de schaduw.

Dat berekenen klimaatonderzoekers uit Hongkong, Cambridge en Los Angeles met nieuwe klimaatmodellen in vakblad Science Advances. Zij nemen daarin de in Zuid-Azië veelgebruikte irrigatietechnieken expliciet mee. Belangrijk, want dat watergebruik drijft de luchtvochtigheid sneller tot een punt waarop er geen zweet meer verdampt op de huid. Het lichaam raakt zijn warmte niet meer kwijt, en organen geven het op.

Luchtvochtigheid

Het onderzoek besloeg India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Landen waar samen een vijfde van de wereldbevolking woont, en niet het welvarendste deel. Vooral de dichtbevolkte gebieden langs de rivieren de Ganges en de Indus lopen gevaar. Extra schrijnend is dat ze uitgerekend daar vaak niet beschikken over airconditioning, schrijven de onderzoekers. Tijdens een hittegolf in 2015 vielen al 3500 doden in India en Pakistan, en de combinatie van luchtvochtigheid en hitte zat toen nog beduidend onder die kritische bovengrens waar sommige gebieden op afstevenen eind deze eeuw.

Met de klimaatdoelen in acht genomen zal het nagenoeg nergens boven de voor iedereen dodelijk bovengrens komen

Doet de wereldbevolking niets aan haar uitstoot, het business as usual-scenario, dan komt 30 procent van Zuid-Azië volgens de nieuwe modellen straks in een klimaat dat voor veel mensen, zeker de zwakkeren, dodelijk is.

Houden landen zich echter aan de klimaatdoelen van 2015, dan lijkt ‘slechts’ 2 procent van de Zuid-Aziatische bevolking in die gevaarlijke hitte-regionen gevangen te raken. En niet onbelangrijk, met die klimaatdoelen in acht genomen zal het nagenoeg nergens boven de voor iederéén dodelijke bovengrens uitkomen waarop zelfs fitte volwassenen het onderspit delven.

Onderzoek naar luchtvochtigheid ging tot op heden wat langs Zuid-Azië heen, schrijft het team. In studies die de hele globe besloegen, bekeek men de landkaart niet gedetailleerd genoeg. Goed voor het grote plaatje, maar je mist dan al snel kleine gebieden waar het gevaarlijk opwarmt.

In dit onderzoek verdeelden de onderzoekers de landkaart in vakjes van 25 bij 25 kilometer. Nauwkeurig genoeg om de ingewikkelde hoogteverschillen langs de Himalaya mee te nemen. Dat bergachtige landschap is weer cruciaal om de precieze wisselwerking van luchtstromen in dat gebied in de peiling te krijgen.