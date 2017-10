Zorgt China straks voor de houdbaarheid van onze groenten?

Het ziet eruit als het versmagazijn van een supermarkt: een koelruimte met daarin stellingkasten vol kratjes. Achter een dikke deur bevindt zich de aanpalende vriescel, waar bij min twintig graden nog meer kratjes op stellingen staan. Die kratjes, gevuld met zilverkleurige zakjes, zijn 'een goudmijn', zegt Theo van Hintum. Hij is hoofd van de plantenafdeling van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, ook wel bekend als de 'Nederlandse genenbank'.

Dat centrum bewaart de zaden van zo'n dertig gewassen, in meer dan twintigduizend monsters. In totaal een half miljoen zilveren zakjes, weet collectiebeheerder Rob van Treuren. Ongeveer drieduizend monsters in de koeling op de universiteitscampus in Wageningen zijn van sla, in verschillende soorten.

Deze zaden, zegt Van Hintum, dienen als grondstof voor het veredelen van groente. De groente die de hedendaagse boer verbouwt, is 'genetisch uniform' - vrijwel overal groeit exact hetzelfde gewas, dat is gekozen om een bepaalde eigenschap (bijvoorbeeld hard groeien of sappig zijn of gemakkelijk te oogsten) maar dat andere eigenschappen (zoals bestand zijn tegen ziekte of droogte) ontbeert. Het telen daarvan gaat goed, totdat er een nieuwe ziekte opduikt, het klimaat of de werkwijze van de boer verandert of de consument met nieuwe wensen komt.

Dit veredelen is een aloude praktijk. Verschillende rassen van een gewas werden met elkaar gekruist en weer teruggekruist, net zolang tot de plant de gewenste eigenschappen had. Die eigenschappen liggen besloten in de genen van de plant. Als je nu zou kunnen 'lezen' welke genen een plant precies bevat en welke genen voor welke eigenschap verantwoordelijk zijn, dan zou het veredelen veel minder tijdrovend worden. Dan is het nog een kwestie van de juiste genen bij elkaar voegen om te komen tot het gewenste product.