Zonnepanelen wassen lijkt vooral een wassen neus

Ik heb in het verleden wel eens een emmertje mee het dak op genomen om mijn panelen te poetsen. Maar dat bleek niet nodig. De regen had ze keurig schoon gehouden. Die les had ik snel geleerd: panelen hebben geen wasbeurt nodig.

De afgelopen weken begon het echter toch weer te kriebelen. Het had al zo lang niet geregend... En op de auto was het effect duidelijk zichtbaar: lagen stof en plakkerig spul van bomen gaven de auto duidelijk een andere tint. Dat kon op de zonnepanelen toch niet anders zijn.

De onderrand van de panelen was bovendien echt behoorlijk vuil, dat moest toch al gauw vele procenten aan stroom schelen

Dus toch maar weer eens het dak op met een emmer. Daar werd mijn vermoeden meer dan bevestigd. Op alle panelen lag een laagje stof. Een dun laagje weliswaar, maar toch. Als je vanuit de panelen naar buiten zou kunnen kijken, zou het lijken alsof er hoog in de lucht sluierbewolking zou zijn. En die sluier maakt meetbaar verschil bij de stroomproductie. De onderrand van de panelen was bovendien echt behoorlijk vuil. Dat moet voor de daarmee bedekte cellen echt lijken als stevige bewolking. En aangezien alle panelen zo'n vieze onderrand hadden, moest dit volgens mij al gauw vele procenten in opbrengst schelen.