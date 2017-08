Zonnepanelen rollen straks uit de inktjetprinter

Al het nieuws over elektrische auto's dat maar binnen blijft rollen heeft ervoor gezorgd dat ik de laatst tijd wat weinig aandacht had voor andere belangwekkende ontwikkelingen. Zoals rond nieuwe technieken voor zonnecellen en -panelen. Daar komt nu echt verandering in, want er is binnenkort heel mooi nieuws van dat front te melden.

Maar eerst nog een onderwerp dat al lang op mijn plankje lag. Bij de universiteit van Toronto in Canada is onder leiding van dr. Hairen Tan een doorbraak bereikt bij het produceren van zonnecellen van perovskiet. Perovskiet is een goedkoop materiaal dat makkelijk te verwerken is. Tot voor kort was de efficiëntie bij het omzetten van licht naar stroom niet geweldig, maar inmiddels nadert die de waarde van traditionele zonnecellen van silicium. Zeg maar zo'n 20 procent.

Bij de universiteit van Toronto hebben ze een 'inkt' van perovskietkorrels ontwikkeld die met een inkjetprinter op een onderlaag van glas of plastic of ander materiaal kan worden gespoten. De uiterst fijne korrels (dikte ongeveer éénhonderdste van een menselijke haar) geven bij belichting elektronen af.

Het probleem was vooral om die elektronen te verzamelen en 'af te voeren'. Daartoe was een afdeklaag nodig die bij 500 graden Celsius op het perovskietlaagje moest worden aangebracht. Maar door die hoge temperatuur zou de plastic drager smelten...

Hairen Tan en zijn team hebben nu een chemische stof gevonden die de elektronen afvoert en zich al bij minder dan 150 graden aan de perovskietkorrels hecht. Bijkomend voordeel van zijn nieuwe techniek is dat zijn perovskietzonnecellen veel langer meegaan dan andere perovskiet-varianten.

Het printen van per­o­vs­kiet­pa­ne­len gaat net zoveel kosten als het drukken van kranten

Zo worden nu behuizingen van mobieltjes denkbaar die voor weinig geld worden voorzien van eigen zonnecellen. Of ramen krijgen 'getint glas', waarbij dus het hele glasoppervlak wordt bedekt met een dun laagje perovskietcellen. De prijs van het printen van perovskietpanelen moet dan vergelijkbaar zijn met die van het drukken van kranten.

Aan de nieuwe ontwikkeling zit trouwens een fors Nederlandse tintje. Hairen Tan was totdat hij in 2015 naar Toronto ging, student en onderzoeker aan de TU Delft, waar hij onder meer voorbereidend werk deed voor deze perovskiet-ontwikkeling.

