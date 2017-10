Zonnepanelen als billboards: een gat in de markt?

Het zijn de blikvangers op de parkeerplaats van het bedrijf Van Domburg Partners in Ridderkerk. Elf grote driehoekige ‘billboards’ op een rij. De ene zijde laat gepersonaliseerde boodschappen zien als ‘Welkom Rabobank’, of ‘Welkom Samsung’. Aan de andere zijdes schitteren zonnepanelen, groeien planten of kan je je elektrische auto opladen. Een geavanceerd visitekaartje voor het Ridderkerkse bedrijf, dat ‘audiovisuele oplossingen’ – schermen, tv’s – verkoopt aan bedrijven die willen adverteren. Nu kunnen die adverteerders tegelijk iets goeds doen voor de samenleving.

De blikvangers, Soft Points genaamd, komen van Softs, een bedrijf dat daken, hekken en gevels multifunctioneel wil benutten en zonne-energie gratis wil maken. Dit bijzondere businessmodel legt Softs-medeoprichter Peter Van Dommele uit in zijn kantoor te Sliedrecht, een bijzonder ruimte, die oogt als een cockpit.

De bezoekersstoel bijvoorbeeld wordt omringd door zeventien verschillende schermen, vol foto’s van de nieuwste Softs-snufjes en tevreden kijkende klanten. Van Dommele, voorheen werkzaam in de bouwwereld, is een gedreven man. Met zijn afstandsbediening in de hand loopt hij langs de schermen, schakelt snel van het ene naar het andere scherm en tovert almaar foto’s te voorschijn van zonnepanelen. En nog meer zonnepanelen. Van sportvelden met zonnepanelen en handenschuddende mensen bij zonnepanelen. Hij lacht er gelukzalig bij. “Mooi he?”

Een Softs Point – standaardoppervlakte van 50 vierkante meter – kan liggend of staand worden geïnstalleerd, zo blijkt. En ze kunnen talloze, uiteenlopende functies hebben. Naast zonnecollector of wifi-zuil, kunnen ze bijvoorbeeld ook ingezet worden als grote regenton of als fijnstoffilter. En natuurlijk kunnen ze ook ‘gewoon’ digitaal billboard zijn.

Of kunstgrasmat: Softs Points maakten al in 2014 hun debuut, op een voetbalveld in Eindhoven. Met de kunstgraszijde naar boven is erop te voetballen. Als de Softs Points via een smartphone-app de opdracht krijgen te draaien, verandert het oppervlakte in een veld vol zonnepanelen.

Verhuren Aanvankelijk verkocht Softs de reclamezuilen. Maar, realiseerde Van Dommele zich toen, die zuilen zijn zo profijtelijk voor bedrijven – vooral omdat ze kunnen besparen op de kosten voor billboards en energie – dat die de aanschafprijs er in drie jaar uit hebben. “Een Soft Points maakt energie dus eigenlijk gratis.” Dat bracht hem op een lucratiever idee. Hij leerde het van Amerikaanse en Duitse ‘internetjongens’, zoals hij ze zelf omschrijft: Wie een product verkoopt, legt het profijt ervan vooral bij de klant. Maar wie een product verhuurt, brengt een stroom geld op gang waarvan je zelf profiteert. Van Dommele: “We besloten nooit meer een Softs Point te verkopen, maar ze alleen nog te verhuren.” Dat inzicht maakte het opeens mogelijk om andere ambities waar te maken: verduurzaming van de energievoorziening voor maatschappelijke organisaties als ziekenhuizen of scholen, instellingen die daar nu nauwelijks nog aan toekomen. Die krijgen gratis zonnepanelen op hun dak. Negentig procent van de winst van Softs gaat daar nu naartoe, zegt Van Dommele. Met de verhuur van één Softs Point van 50 vierkante meter genereert Softs genoeg geld om jaarlijks 80 vierkante meter aan zonnepanelen neer te leggen. De resterende winst gaat naar Softs zelf. “We zijn géén charitatieve instelling”, benadrukt Van Dommele met opgeheven vinger. Zo sponsoren bedrijven maatschappelijke organisaties met energie. Daarvoor moeten de organisaties wel een verduurzamingsplan inleveren, voor bijvoorbeeld isolatie of led-lichten. En afgelopen maanden is nog een Softs Point neergezet bij voetbalvereniging Rijsoord in Ridderkerk. De schermen vangen overdag zon op en veranderen tijdens wedstrijden in reclameborden. Met het geld dat de voetbalclub bespaart, wil zij led-verlichting aanschaffen en speciale schakelaars installeren, om energie te besparen. Het Softs Point levert de club straks zelfs meer energie op dan nodig is voor het eigen gebruik. De verwachte stroomoverschotten kan de club ‘verhuren’ aan leden. Zo wordt Voetbalvereniging Rijsoord een soort coöperatieve energieleverancier. © Trouw

Advies De sociaal-maatschappelijke draai maakte Softs deels op advies van BNG, de voormalige Bank Nederlandse Gemeenten. Ruim een jaar lang voerde Van Dommele met deze maatschappelijke bank gesprekken in zijn cockpit. Van Dommele morrelde aan zijn businessmodel en weekte uiteindelijk tien jaar voorfinanciering los voor 240 Softs Points. Het geld wordt terugbetaald via de huurinkomsten van Softs Points. Voor BNG zijn schone energie, fijnstoffilters en regenwateropvang het investeren waard. Maar Van Dommele schudde nog een extra functie uit de mouw van Softs: een stimulans voor de lokale economie en werkgelegenheid. Softs Points kunnen immers als bouwpakket in elkaar worden gezet door lokale ondernemers en werkzoekenden. Zij kunnen ook de zonnepanelen die Softs financiert op de daken leggen. En zo kwamen ook gemeenten in beeld: zij kunnen bijvoorbeeld op rotondes Softs Points plaatsen, daarmee lokale maatschappelijke organisaties sponsoren met gratis zonnestroom én lokale bedrijven aan werk helpen. Maar zullen alle schakels in de Softs-keten meedoen? De verhuur aan bedrijven, zo noodzakelijk om gratis energie mogelijk te maken, lijkt een bottleneck te zijn. Maar Van Dommele verzekert dat de interesse groot is. Hij wijst naar het parkeerterrein van Van Domburg Partners in Ridderkerk; dat bedrijf zette daar al in 2014 elf Softs Points neer. Maar Van Domburg Partners had daarbij ook een belang. Het levert inmiddels de digitale schermen van Softs Points. Dat geldt, eerlijk is eerlijk, natuurlijk niet voor de NAM. Deze aardgasproducent stelt in Rotterdam twee Soft Points beschikbaar: één aan een kinderboerderij en een voor een wijkcentrum. “Die directe koppeling tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties is de toekomst”, zegt Van Dommele.