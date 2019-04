Zonnende zeehond zwemt zorgeloos in zoet water

Een op het oog gezonde zeehond lag er lekker te zonnebaden. De voorbijganger greep meteen naar zijn camera en zette het dier op de film, die werd gedeeld met RTV Utrecht. De zeehond lijkt in zijn element: hij geniet van de zon en waggelt na een minuutje met een vrolijke plons het water in.

Zo ver landinwaarts komen zeehonden niet vaak, weet strandingscoördinator Michael Bakker Paiva van het Zeehondencentrum Pieterburen. “In het verleden gebeurde dat regelmatig, maar met alle dijken en sluizen komen zeehonden niet meer zo ver.”

De meeste zeehonden in Nederlandse wateren bevinden zich rondom de Waddeneilanden. Maar de dieren duiken ook wel op bij Zeeland en op zandplaten voor de kust van Zuid- en Noord-Holland.

Geen reden om in te grijpen

Deze zeehond is vermoedelijk vanaf Hoek van Holland de Lek in gezwommen, en heeft zo’n honderd kilometer in de Nederlandse binnenwateren achter de rug. Vorige week werd Bakker Paiva al gebeld door een oplettende voorbijganger die het dier zag, nu zijn er ook beelden van. Volgens de strandingscoördinator – iedere gespotte zeehond wordt gemeld bij Bakker Paiva – is er geen reden om in te grijpen. “Zeehonden lusten ook zoetwatervissen. Deze ziet er gezond uit en kan zich prima redden in de Lek, dus laten we hem met rust. Pas als er iets verandert komen wij wellicht in actie.”

Het is alweer een paar jaar geleden dat een zeehond Utrechtse wateren aandeed. Een van de bekendste is de babyzeehond Dafne, die in augustus 2015 werd gevonden in de Utrechtse grachten. Het jong werd vernoemd naar Dafne Schippers, de Utrechtse werd in dezelfde week wereldkampioen op de 200 meter sprint.