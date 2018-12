Zonder klimaatactie dreigt een diepe geldcrisis, waarschuwt de financiële sector

Economische stabiliteit verdwijnt als de wereld het Klimaatakkoord van Parijs niet uitvoert. Geld blijven pompen in vuile steenkool en olie is een heilloze weg, aldus de kapitaalbeheerders, met op termijn het verdampen van waarde tot gevolg. De ‘CO2-bubbel’, die eenmaal uiteengespat het instorten van de fossiele industrie inluidt, kan erger uitpakken dan de bankencrisis van 2008.

Lees verder na de advertentie

Met dit schrikbeeld brachten de kapitaalbeheerders, samen goed voor 32 biljoen uitstaande dollars, de focus op de klimaattop terug richting actie. Dat was welkom, na een afleidende twist. De fossiele machten Rusland, Koeweit, Saudi-Arabië en de VS wilden het laatste, gezaghebbende IPCC-rapport over klimaatverandering niet aannemen, maar er slechts ‘kennis van nemen’. Bedenk wel, ook voor jullie kan er een abrupt einde komen aan de fossiele winstmachine, brachten de geldbeheerders uit de hele wereld, zoals pensioenfondsen Calstrs en ABP en verzekeraars Aviva, Axa en Zurich, ertegenin.

Omdat het een lan­ge­ter­mijn­pro­bleem lijkt, hebben velen een zombie-achtige houding Chris Newton, directeur van miljoenenbeheerder IFM Investors

Intussen bejubelde een klein Trump-team in Polen maandag de steenkolenindustrie als schepper van banen. “Laat het in de grond zitten”, was het tegengeluid van spandoekhijsende activisten, ook Amerikanen. Ook zij willen het gebruik van fossiele energie afbouwen, met schone energiebronnen als windmolens, zonnepanelen en bodemenergie ter vervanging. “Omdat het een langetermijnprobleem lijkt, hebben velen een zombie-achtige houding”, zei directeur Chris Newton van miljoenenbeheerder IFM Investors, over de politieke onwil om de economie drastisch te transformeren van vuil naar groen. Nu al verliezen olieplatforms en kolencentrales rentabiliteit. Leiders moeten in deze slotweek van de klimaattop zicht bieden op groene investeringsagenda’s, zei Newton.

Het valt te bezien of landen zo’n toezegging overtuigend kunnen doen in Katowice, nota bene de kolenregio van Polen. Ook in Amerika en Azië stromen nog volop investeringen naar vuile energie. Precies daarom willen de bijna tweehonderd landen die tekenden voor ‘Parijs’ deze week eerst een werkplan afkrijgen, dat helderheid moet verschaffen over vereiste inzet en kostenverdeling. Dan kan het nog lukken om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden. Het gat tussen beloften en daden leidt nu tot 3 graden opwarming, berekende het IPCC.

Zo’n 20.000 bezoekers komen intussen naar Polen om te zeggen dat het anders moet. Van de Zweedse scholiere Greta Thunberg (15), die ‘staakt’ voor het klimaat, tot de beroemde Britse documentairemaker David Attenborough (92).

Lees ook: