Zonder insecten zullen er geen vogels meer zijn

Over de rampzalige teloorgang van vlinders en bijen is meer bekend dan over de toestand van bladwespen, springstaarten en andere insectengroepen die minder menselijke aandacht trekken. Al die insecten spelen een rol in de natuur. Vele zorgen ervoor dat dode planten en dieren weer beschikbaar worden als voedsel voor nieuwe planten.

Nestkastjes in betegelde tuinen? Kennelijk weten mensen niet dat vogels alleen gebruikmaken van nestkasten als ze voedsel in de buurt kunnen vinden

Vele insecten werken samen met planten. Zij krijgen nectar en stuifmeel, de planten worden bestoven. Vooral de honderden soorten wilde bijen en hommels zijn daarin van belang. Ze brengen stuifmeel van de ene naar de andere bloem. Als je bijen en hommels uitroeit, dan zul je appels, aardbeien en aardappelen met de hand moeten bestuiven, waarna we onze patatten waarschijnlijk per stuk gaan betalen.

Insecten worden gegeten door libellen, wespen, wantsen en andere insecten, door vleermuizen, spitsmuizen, mollen, egels en andere zoogdieren, door mezen, merels, winterkoninkjes, roodborstjes, boomklevers, spechten en honderden andere vogelsoorten. Zelfs zaadeters voeren hun jongen insecten. Zonder insecten geen vogels.

Toch zie ik nestkastjes hangen in betegelde tuinen. Kennelijk weten mensen niet dat vogels alleen gebruikmaken van nestkasten, als ze voedsel in de buurt kunnen vinden.

Binnenshuis zorgen we goed voor insecten: kakkerlakken, zilvervisjes, huisvliegen doen het goed. Maar buitenshuis maken we insecten dood. De onderzoekers uit Sydney raden ons aan te stoppen met chemische insecten- en plantenverdelgers, voor het te laat is.