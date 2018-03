Zomerse ingeving leidt tot papier waar (g)een luchtje aan zit

Dat proces ken ik, dacht hij ineens. "Gras bevat veel cellulose. De geit vermaalt het tot kleine stukjes, voegt er enzymen en zuren aan toe om het verder af te breken, en dan komt het eindproduct er aan de achterkant uit. Dat lijkt wel een papierfabriek."

Lees verder na de advertentie

De chemicus van de universiteit van Wenen ging met de geitenkeutels aan de slag. Hij kieperde ze in een oplossing van natronloog om de onzuiverheden eruit te halen, bleekte de pulp met chloor en verkreeg met nog wat bewerkingen een mooi vel papier. "Als je met een boom begint, heb je veel energie en water nodig", vertelde hij gisteren op een congres in New Orleans. "Met een geit bespaar je daarop."

Poep levert niet alleen de grondstof, maar ook de energie voor de pa­pier­pro­duc­tie

En niet alleen met geiten. Na het eerste succes stapte Bismarck over op de uitwerpselen van paarden, koeien en olifanten. Vooral die laatste zijn interessant: olifantenpoep bestaat voor 40 procent uit cellulose. Dat biedt perspectieven voor landen waar bomen schaars zijn, zei hij. In de Afrikaanse natuurparken bijvoorbeeld produceren de olifanten dagelijks tonnen stront.

En wat te denken van Europa met zijn enorme mestoverschot? Daarmee kun je veel bomen sparen - ook voor kringlooppapier wordt vers hout gebruikt.

Echt nieuw is de vondst niet, in Afrika wordt nu al papier van olifantenpoep gemaakt. Maar Bismarck heeft het proces geperfectioneerd. En duurzaam gemaakt. Als je de mest eerst vergist en er biogas uit haalt, kun je daarna de cellulosevezels uit het residu vissen. Zo levert de poep niet alleen de grondstof, maar ook de energie voor de papierproductie.