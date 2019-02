Zodra ik met de camera zwaai, snorren alle vogels weg

De volgende die zich meldt, is een heggemus. Vlak na hem voegt zich een huismus bij het scharrelend gevleugelte. Huis- en heggemus zijn geen familie van elkaar. De huismus is een echte mus, met een dikke, stompe snavel om zaden mee te kraken. De heggemus is geen mus. Hij heeft een dunne, spitse snavel, waarmee hij op insecten jaagt. Beide zijn bruin, maar de heggemus heeft een grijze borst. Nu ik ze beide voor mijn neus zie, zie ik hoe verschillend ze zijn.

De huismus vertrekt. De heggemus blijft nog even en pikt wat graantjes mee van de grond. Het zaadmengsel bevat ook dode insecten, een opsteker voor hem!

Op de tweede ochtend heeft een merelpaar (m/v) de gedekte tafel in de gaten. Ook het roodborstje en alle mezen zijn weer van de partij.

Daar arriveert een roodborstje. Na een korte inspectie van wat er op de grond ligt, gaat hij de vetbol te lijf. Dit is de tweede roodborst in korte tijd die ik aan een vetbol zie hangen.